港澳居民10月10日起可在內地申換通行證

中國出入境管理局28日指出，自10月10日起，港澳居民可在內地申請換發補發「港澳居民來往內地通行證」（俗稱回鄉證），港澳居民可向內地任一縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發補發，申辦手續與在港澳地區一致，無須再返回港澳地區辦理。

中新網報導，「港澳居民來往內地通行證」是港澳居民來往內地的法定出入境證件，是港澳居民在內地的身分證明。港澳回歸後，特別是粵港澳大灣區國家戰略的加快推進，港澳居民來往內地和在內地創業工作、學習生活的人數不斷增長。去年港澳居民來往內地2.15億人次，是1996年的2.5倍，然而，港澳居民在內地期間若證件過期或遺失、損毀，須返回港澳地區申請換發補發，增加了相關人員不必要的時間成本和經濟負擔。

為解決港澳居民出行過程中的困擾與問題，出入境管理局推出在內地換發補發「港澳居民來往內地通行證」的新政。據了解，新政在保持申請條件不變、申辦手續不變、審批要求不變的基礎上，將為港澳居民帶來以下便利：

一，就地就近申辦，不再往返費時費力。港澳居民在內地期間證件過期換發、遺失損毀補發可就近向公安機關出入境管理部門提出申請，無需再返回港澳地區辦理。

二，一次辦結，高效便捷。申請人可透過窗口申請、繳交資料、繳納辦證費用、自願選擇證件郵寄服務，一次性完成所有手續，辦證時間縮短為7個工作天，有緊急需求者還可透過「綠色通道」實現「急證即辦」。

三，網路服務，精準貼心。港澳居民可透過出入境政務服務平台實現網路查詢受理地點、預約辦理時間、自助查詢辦證進度等多項「互聯網+」政務服務。

四，惠及面廣，明顯減輕成本負擔。新政將惠及廣大的港澳居民，在大量節省時間成本的同時，也減少了經濟支出，預估每年在內地申請換發補發證件的港澳居民僅交通費一項可節省約1.8億元人民幣（約2638萬美元）。