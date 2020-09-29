屢次大聲質問林鄭 港台女記者疑遭打壓延長試用期

近年不斷捲入政治紛爭並被建制派猛烈抨擊的官方香港電台近日又出現爭議，機構內一名助理節目主任因為在記者會的表現而遭到內部調查，有立法會議員形容事件是「政治打壓」。

明報28日報導，港台節目製作人員工會接獲消息，指助理節目主任利君雅未能通過3年公務員試用期，會把其試用期延長120天。

報導表示，港台管理層正在「翻舊帳」，調查利君雅去年7至11月在港府記者會上的表現，並蒐集涉及她的投訴，但不接納讚賞信。

報導引述消息透露，相信事件源自「港台外的行政機關」向港台「施壓」。

據報導，港台上級機構商務及經濟發展局受訪時回應指出，港府會按既定機制和程序處理聘任安排，不評論個別個案。

利君雅則表示：「多謝關心，我會努力工作，請繼續支持港台。」

利君雅此前曾在無線電視台擔任記者，後來轉到港台任職。去年「反送中」運動爆發後，利君雅多次以港台記者身分出席記者會，她多次大聲質問行政長官林鄭月娥和警方高層，以強烈用詞表達看法，一度在香港社會引起討論，有人支持，有人批評。

去年7月21日元朗發生黑衣人和白衣人衝突，利君雅當天在記者會上質問事件是否官方、警方和黑幫「串謀」，並高聲要求林鄭月娥「講人話」。

在另一次記者會上，當她詢問科技大學學生周梓樂墜樓死亡一事時，聲稱警方對死者「貓哭老鼠」。

對於港台調查利君雅在記者會的表現，而且延長其試用期，立法會議員毛孟靜形容這是「政治打壓，秋後算帳」。