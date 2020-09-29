快訊

百公斤的難題：台灣不需神人揹工 而是山域運補直升機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屢次大聲質問林鄭 港台女記者疑遭打壓延長試用期

世界日報 / 香港新聞組／香港29日電

近年不斷捲入政治紛爭並被建制派猛烈抨擊的官方香港電台近日又出現爭議，機構內一名助理節目主任因為在記者會的表現而遭到內部調查，有立法會議員形容事件是「政治打壓」。

明報28日報導，港台節目製作人員工會接獲消息，指助理節目主任利君雅未能通過3年公務員試用期，會把其試用期延長120天。

報導表示，港台管理層正在「翻舊帳」，調查利君雅去年7至11月在港府記者會上的表現，並蒐集涉及她的投訴，但不接納讚賞信。

報導引述消息透露，相信事件源自「港台外的行政機關」向港台「施壓」。

據報導，港台上級機構商務及經濟發展局受訪時回應指出，港府會按既定機制和程序處理聘任安排，不評論個別個案。

利君雅則表示：「多謝關心，我會努力工作，請繼續支持港台。」

利君雅此前曾在無線電視台擔任記者，後來轉到港台任職。去年「反送中」運動爆發後，利君雅多次以港台記者身分出席記者會，她多次大聲質問行政長官林鄭月娥和警方高層，以強烈用詞表達看法，一度在香港社會引起討論，有人支持，有人批評。

去年7月21日元朗發生黑衣人和白衣人衝突，利君雅當天在記者會上質問事件是否官方、警方和黑幫「串謀」，並高聲要求林鄭月娥「講人話」。

在另一次記者會上，當她詢問科技大學學生周梓樂墜樓死亡一事時，聲稱警方對死者「貓哭老鼠」。

對於港台調查利君雅在記者會的表現，而且延長其試用期，立法會議員毛孟靜形容這是「政治打壓，秋後算帳」。

記者會 香港 立法會

延伸閱讀

為愛女討公道 潘曉穎母親批港府保護陳同佳

禁止民眾與被制裁港官交易 美財政部公布細節

陳同佳遲未投案 港府怪台灣拒溝通

香港新增8例確診 林鄭月娥宣布延長實施防疫措施一週

相關新聞

河南物流車載千隻寵物滯留3天無人理 大量寵物缺糧水死亡

河南省漯河市召陵區東興物流園區上周二（22日）有近3000隻寵物被發現因運輸車「滯留」而長期被困在快遞箱中，部份寵物因缺氧、缺水、缺糧而導致死亡；事後有愛護動物組織人士前往現場，將尚有生命跡象的動物另覓地點安置。對此，網友形容事件猶如一場浩劫，同時呼籲不要透過網路快遞購買寵物，以免悲劇再次發生。

兩岸民宿設計邀請賽 高雄大學楊晴雯獲一等獎

2020年「祥泰杯」兩岸（泰州）美麗鄉村民宿設計網絡邀請賽頒獎活動，9月26日下午在江蘇省泰州市與台中同步舉行。台灣學生...

港澳居民10月10日起可在內地申換通行證

中國出入境管理局28日指出，自10月10日起，港澳居民可在內地申請換發補發「港澳居民來往內地通行證」（俗稱回鄉證），港澳居民可向內地任一縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發補發，申辦手續與在港澳地區一致，無須再返回港澳地區辦理。

屢次大聲質問林鄭 港台女記者疑遭打壓延長試用期

近年不斷捲入政治紛爭並被建制派猛烈抨擊的官方香港電台近日又出現爭議，機構內一名助理節目主任因為在記者會的表現而遭到內部調查，有立法會議員形容事件是「政治打壓」。

流感季來臨 陸要求降低重點族群流感疫苗接種費用

為進一步做好流行性感冒防控工作，大陸近日制定了「全國流行性感冒防控工作方案（2020年版）」，指出要以醫務人員、兒童、老...

反送中示威者涉毆打陸客 兩人被捕

香港陸續有「反送中」運動示威者被捕，警方昨晚拘捕了兩名男子，指他們涉嫌於去年11月毆打一名中國大陸旅客等

十一長假 旅遊人數估計5.5億人次

中國旅遊研究院預測，今年十一長假將接待大陸國內旅遊人數5.5億人次。各大旅行社紛紛上架假期旅遊產品，文旅部亦集中推出30...

禁爬野長城 北京加大處罰力度

大陸「十一」長假將至，有一群人神經高度緊張，他們就是長城專職保護員，因為疫情後爬野長城的人數增加了，讓已經損毀、坍塌的野...

連假 國鐵估運1.08億人

中國國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）披露，鐵路國慶假期運輸28日啟動。自9月28日至10月8日，大陸全國鐵路預計發送...

貴州首列 中歐直發測試班列啟運

滿載價值1億餘元人民幣貴州茶葉的中歐首列直發測試班列28日從中國貴州省遵義市駛向哈薩克共和國阿拉木圖。　　中新社報導，此...

寧夏石嘴山海關 揭牌

石嘴山海關日前正式揭牌。石嘴山海關是中國海關總署批准在寧夏設立的4個隸屬海關之一。

廣州白雲機場 3期擴建工程開工

廣州白雲國際機場三期擴建工程27日在廣州舉行開工儀式，廣東省委書記李希出席並宣布工程開工，大陸交通運輸部副部長、中國民用...

熱門新聞

綠委林楚茵點名歐陽龍是國民黨發言人 鄭照新駁：未任黨職

每晚7點定時「潑糞便」 社區住戶崩潰：晚餐都沒胃口

台藝人中國國慶唱「我的祖國」若確認違法 最重罰50萬

延禧攻略、如懿傳遭下架 陸「十一」前限宮鬥劇

阿美族楊品驊喊是中國人 部落頭目：言論個人負責

根本翻版福原愛！3歲女童叉腰邊哭打桌球 每拍都精準回擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。