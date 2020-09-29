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河南物流車載千隻寵物滯留3天無人理 大量寵物缺糧水死亡
河南省漯河市召陵區東興物流園區上周二（22日）有近3000隻寵物被發現因運輸車「滯留」而長期被困在快遞箱中，部份寵物因缺氧、缺水、缺糧而導致死亡；事後有愛護動物組織人士前往現場，將尚有生命跡象的動物另覓地點安置。對此，網友形容事件猶如一場浩劫，同時呼籲不要透過網路快遞購買寵物，以免悲劇再次發生。
據悉，本月17日，3輛載著寵物的運輸車從繁殖場駛往鄭州市中牟縣的物流園區，然而物流園區因疫情影響，及這些寵物缺乏「一犬一證」的合法手續而遭拒絕接收，以致運輸車在中牟縣滯留約3日，有部份動物死亡；後來運輸車轉到安徽省阜陽市的繁殖場，而對方見車上載有動物屍體，恐造成場內其他動物受感染，因此亦拒絕接收。
直至上周二，運輸車輾轉駛至東興物流園區後事件才遭曝光，據網路流傳影片顯示園區內堆放滿地的快遞紙箱，有民眾戴手套、持剪刀解救箱內寵物，物流公司的工作人員也紛紛協助拯救，自掏腰包為倖存的動物放出來喝水、吃東西，且另尋地點安置。
有當地記者抵達後發現現場臭氣熏天，多個愛護動物組織協助救援，將尚有生命跡象的動物轉移至新地點安置。經點算發現，倖存動物的總數約1074隻，包括877隻兔子、99隻倉鼠、70隻狗和28隻貓。
目前相關單位已介入調查，具體情況及事發原因仍未明。有網友就留言表示，「歸根究柢都是網購寵物的禍，造成這場浩劫」、「懇請大家不要透過快遞購買寵物了，尤其是小鳥、小兔子及倉鼠之類的，一路上被拋來扔去，就算賣家承諾死亡可以免費再補發，但一條小生命實實在在的死亡了啊」、「悶死、撞死、應激反應死都有可能，這些小生命到底做錯了什麼呢」。
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文章授權轉載自《香港01》
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