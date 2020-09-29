寧夏石嘴山海關 揭牌

石嘴山海關日前正式揭牌。石嘴山海關是中國海關總署批准在寧夏設立的4個隸屬海關之一。

中新社報導，2008年6月，大陸海關總署批復設立銀川海關駐惠農監管組作為海關駐石嘴山市的辦事機構，2017年變更為石嘴山辦事處，2018年12月，海關總署報請中央編辦同意，批復設立中華人民共和國石嘴山海關，隸屬銀川海關，承辦石嘴山地區海關業務。

新成立的石嘴山海關將承擔該地保稅監管場所及海關監管貨物、物品的實際監管工作；依法承擔承辦石嘴山保稅物流中心（B型）海關業務；承擔轄區內進出口食品、農產品和危險化學品的檢驗檢疫與監督管理；承擔轄區出口食品、農產品、其他進出口商品的生產（種植、養殖）、加工、存放、經營等單位及場所的日常檢驗檢疫、監督管理工作；協助辦理有關檢疫註册登記備案事項。

2018年8月石嘴山保稅物流中心（B型）通過驗收，成為寧夏和內蒙古西部工業集聚地帶唯一的海關保稅監管場所。2019年石嘴山海關受理報關單量和貨運量較2010年增長均在30倍以上。截至目前，石嘴山海關累計監管進出口貨運量170餘萬噸，貨值約59億元人民幣，為促進石嘴山市開放型經濟發展做出了積極貢獻。