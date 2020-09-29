貴州首列 中歐直發測試班列啟運

滿載價值1億餘元人民幣貴州茶葉的中歐首列直發測試班列28日從中國貴州省遵義市駛向哈薩克共和國阿拉木圖。 中新社報導，此次貴州中歐首列直發測試班列是陸海新通道貴州公司和遵義綜合保稅區共同組織。該班列是繼搭乘重慶「渝新歐」、西安「長安號」後貴州開行的首列直發測試班列。

截至28日，2020年陸海新通道運營貴州有限公司承擔的陸海新通道開行鐵海聯運班列123列，公路班車發運384班。中歐班列搭乘測試40次，整列進出口搭乘測試各1次，直發班列測試1次，貨物覆蓋德國、荷蘭等多個國家。

貴州是中國茶葉種植面積最大的省分，產茶歷史悠久，擁有高海拔、低緯度、多雲霧等得天獨厚的自然地理條件。生態、優質、乾淨，是貴州茶最亮眼的標誌，並且吸引著海內外的目光。統計數據顯示，2020年1月至7月，貴州省出口茶葉496.7噸，貨值2035.4萬美元，同比增長67.6%，出口覆蓋歐美、東南亞等等國家和地區。

貴州是中國西南地區連接華南、華中的重要交通樞紐地，是「一帶一路」倡議中國西部重要的陸海連接線，是以長三角一體化為龍頭的長江經濟帶和以粵港澳大灣區為龍頭的珠江-西江經濟帶的中間帶，樞紐優勢顯著。

當前，貴州正緊抓「西部陸海新通道」、「中歐班列」發展契機，暢通物流通道、降低物流成本、提升物流效率，助推「黔貨出山」，助力脫貧攻堅。