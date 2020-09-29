廣州白雲機場 3期擴建工程開工

廣州白雲國際機場三期擴建工程27日在廣州舉行開工儀式，廣東省委書記李希出席並宣布工程開工，大陸交通運輸部副部長、中國民用航空局局長馮正霖，省長馬興瑞，南部戰區副司令員賈志剛，南部戰區副司令員、戰區空軍司令員周利等出席活動。

據香港文匯網，廣州白雲國際機場三期擴建工程項目總投資544.2億元人民幣，主要建設西二跑道（第四跑道）、東三跑道（第五跑道），新建T3航站樓和T2航站樓東四、西四指廊；並在T3航站樓前建設綜合交通中心，引入地鐵、城際鐵路、高速鐵路等軌道交通線路。項目建成後，廣州白雲國際機場年旅客吞吐能力、貨郵吞吐能力將分別達到1.2億人次、380萬噸，較目前增長50%、52%。

馮正霖表示，廣州白雲國際機場三期擴建工程是中國民航機場建設史上規模最大的一次改擴建工程，對於強化廣州國際航空樞紐、推動民航強國戰略目標實現、打造粵港澳大灣區發展新動力源具有重要意義。將廣州白雲國際機場打造成「四型機場」建設的新標竿。

馬興瑞指出，廣州白雲國際機場三期擴建工程開工，不僅有利於提升廣州白雲機場國際競爭力、進一步強化廣州國際綜合性交通樞紐功能，而且有利於增強粵港澳大灣區對全球航空資源的配置能力、加快打造世界級機場群，對全省構建「一核一帶一區」區域發展格局、更好地融入國內國際雙循環，具有重大意義。

另據南方網，俯瞰如同一朵木棉花綻放，8片花瓣構成「花」的形態，結合「繽紛花海」似的玻璃穹頂，形成「羊城花冠」這一建築意象。9月27日，廣州白雲國際機場三期擴建工程正式開工，設計感十足的T3航站樓將在不久的將來與旅客見面。

三期擴建工程中最引人矚目的是T3航站樓。T3航站樓設計方－廣東省建築設計研究院有限公司相關工作人員介紹，T3航站樓的設計目標是打造一個以人為本、智慧運行、面向未來的航站樓。