連假 國鐵估運1.08億人

中國國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）披露，鐵路國慶假期運輸28日啟動。自9月28日至10月8日，大陸全國鐵路預計發送旅客1.08億人次，日均982萬人次。10月1日為客流最高峰，預計發送旅客1300萬人次，將創疫情發生以來鐵路日均客流新高。

國鐵集團客運部相關負責人表示，國慶假期，全國鐵路實行高峰列車運行圖，預計日均開行旅客列車達9500列，比節前日均增加1200列以上。在9月29日、30日和10月1日出行高峰，以及10月7日、8日返程高峰，增開往返于北京西至深圳北、湛江西、珠海、昆明、貴陽北，南通至深圳北，上海虹橋至廣州南、珠海等區段的高鐵動臥列車10對，滿足旅客出行需求。

負責人稱，國慶假日期間，在44個高鐵站推行互聯網訂餐服務的基礎上，在長春、瀋陽、石家莊、漢口、濟南、南京站，開展普速旅客列車互聯網訂餐服務，旅客乘坐途經上述車站且有餐車的普速旅客列車，可通過鐵路12306（含手機客戶端）互聯網訂餐平台預訂。

負責人強調，假日期間，中國鐵路加強站車疫情防控，嚴格落實站車測溫、通風換氣、衛生保潔、日常消毒等秋季疫情防控措施，推行刷臉進站、掃碼點餐等無接觸服務。