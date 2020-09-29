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禁爬野長城 北京加大處罰力度

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京報導
北京箭扣野長城毀損嚴重，當局將在十一長假期間加強執法避免遊客攀爬，圖為箭扣南段的「鎮北樓」。本報資料照片
北京箭扣野長城毀損嚴重，當局將在十一長假期間加強執法避免遊客攀爬，圖為箭扣南段的「鎮北樓」。本報資料照片

大陸「十一」長假將至，有一群人神經高度緊張，他們就是長城專職保護員，因為疫情後爬野長城的人數增加了，讓已經損毀、坍塌的野長城，面臨更嚴重破壞。北京市廿八日強調，將加大處罰力度。

北京日報報導，「受疫情影響，上半年大家都沒怎麼出來，十一有8天長假，是出遊高峰。同時，箭扣長城三期修繕工程主體完工正在收尾，出於獵奇心理，驢友（指旅遊者）們都想一睹風采。」懷柔區文物所所長張彤介紹。

他提到，以往每年都會有數千人來懷柔爬野長城，尤其是箭扣長城。由於野長城本身存在風化、損毀、坍塌等情况，沒有建設安全設施，不具備遊覽條件，因此每年都伴隨著破壞文物、驢友迷路或墜崖等安全事故。但總有一些驢友以盲目冒險為樂，一些個人或組織在經濟利益的驅使下違法收費組織驢友來爬野長城。

今年攀爬野長城的驢友預計比往年還要多，管護壓力空前之大。為此，9月24日，懷柔區由首長副區長主持召開專門會議，部署長城保護工作。文旅局、警察局、檢察院等單位參加。

懷柔區文旅局將安排文物執法隊從網上蒐集非法組織攀爬長城的資訊，對網上資訊內容進行篩查核實，從法律層面對其組織者進行告誡勸退，對執迷不悟的非法組織者，聯合公安機關對其進行必要的行政處罰。節日期間，文旅局將對重點地段進行拉網式巡查。

其實，大陸頒布的長城保護條例和北京市長城保護管理辦法都對組織攀爬未開放長城行為有明確的禁止規定，北京市對違反的個人和組織將處以200元人民幣以上、3萬元以下罰款。

「為了保證文物本體和驢友安全，將在十一期間加大管護和處罰力度。同時再次呼籲市民，保護世界文化遺產從每個人做起，善待未開放段長城。」張彤表示。

長城 北京 文物

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