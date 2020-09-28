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四川19歲男子不聽勸喻 獨自偷溜進山挑戰「鰲太穿越」遇難
中國陝西「鰲太線」是一條縱貫秦嶺鰲山與太白山之間的線路，也是秦嶺山脈海拔最高的一段主脊。近年來，「鰲太線」頻頻發生登山愛好者遇難事故。2018年當局發布了禁止「鰲太穿越」的公告。
近日，一名19歲四川男子獨自進行「鰲太穿越」，被當地相關部門發現後仍不聽勸喻，其後更躲過了檢查點，獨自進山挑戰，最終遇難。
陸媒報導指，該男子9月19日從太白縣上山準備「鰲太穿越」，但被當地相關部門發現後，仍不聽勸喻，從塘口的其他地方進山，躲過了檢查點，獨自進了山。
至9月21日晚上7時30分左右，該男子報警求救。因當天雨下個不停，當地無法開展搜救工作。22日，當地搜救及相關部門上山展開營救工作。由於山林密布、道路崎嶇、時有陰雨等多方面原因，當天並未找到該男子。
該男子親屬到達事發地後，於23日組織了由專業搜救隊、群眾、專業嚮導組成的搜救隊伍再次進山搜尋，經過1小時30分鐘的搜救後發現該男子，但該男子被發現時已經死亡。在離遇難處不遠，發現了該男子的背包、睡袋、手機以及GPS等設備。
「鰲太線」是一條縱貫秦嶺鰲山與太白山之間的線路，也是秦嶺山脈海拔最高的一段主脊。「鰲太線」被公認為中國最艱難的五大徒步線路之一，兩座山頭的直線距離為80公里，實際穿越需要步行至少170公里。整個穿越過程，要翻越17座3000米以上的高山。
「鰲太線」全程處於第四紀冰川遺跡形成的石海、刃脊和角峰之間，地形極其複雜，氣候變幻莫測，極易引致體力透支、高原反應、身體快速失溫、迷失方向等情況。從2012年至2017年，「鰲太線」就累計有46人失蹤或死亡。2018年當局發布了禁止「鰲太穿越」的公告。
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文章授權轉載自《香港01》
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