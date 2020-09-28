遼寧兩私立學校突倒閉校長失蹤 學生撕書噴滅火器洩憤

遼寧阜新市近日傳出有兩間私立學校突然破產倒閉，校長失蹤，兩校學生頓即失學、逾百教師失業，學生還大肆撕碎書本、砸教室、噴滅火器發洩，讓校園陷入一片混亂，引起社會關注。

綜合陸媒報導，上述兩間學校於22日告訴學生停課，隔天就傳出「學校不再繼續辦學」的訊息，到24日晚間，校長、老師等職員已經全部離開學校，無人管理。據網傳消息，可見有學生撕碎書本，紙碎滿天飛舞，還有學生拿著滅火器往窗外噴，更有家長加入大呼「都砸了，都給他砸了」發洩，亦有多名學生開始收拾行李，校外則停著多輛來接學生回家的車輛，大批特警緊急進駐維持秩序。

涉拖欠工資及違規招生

有家長表示，「現在學校還欠著上萬元的實習工資和各項費用，但是負責人已經不願露面了」。家長們又表示，他們多次聯繫校長，都沒獲得回應。更有老師表示，本應該在月中發工資，但現在也沒有著落了。

9月25日，遼寧阜新市教育局發布通報稱，博創工貿中等職業技術學校、博創學校等2間私立學校存在拖欠教職工工資和保險費、拖欠學生實習工資、違規招生等問題。4月，阜新市教育局下達了《限期整改通知書》。鑒於2間學校經多次督促，未作出任何實質性整改，9月20日，根據有關規定，阜新市教育行政主管部門下達了《行政處罰事先告知書》，擬吊銷辦學許可證的行政處罰，同時成立聯合工作組進駐學校。

通報續稱，9月22日查明，2間學校辦學經費嚴重不足，無法保證學生就餐和正常的教育教學工作。為切實保障師生合法權益，阜新市於23日對2間學校採取了緊急安置措施。阜新市制定了妥善的安置方案，確定將2間學校的學生和教師採取成建制安置的辦法，整體安置到3間公立學校和1間私立學校。

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文章授權轉載自《香港01》