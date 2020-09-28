中國推出世界首枚芯片郵票 能用手機讀取

為慶祝一年一度的全國最佳郵票評選頒獎活動，中國郵政發行「第40屆全國最佳郵票評選紀念」郵票紀念張，是中國首枚NFC芯片郵票。

該郵票紀念張內置超薄芯片，郵票序列碼、螢光暗碼與芯片的ID一一對應，使集郵者手中的每一枚紀念張都是獨一無二。郵票印製團隊經過長期研究及專項技術突破，引入多層紙張復合技術和激光打孔技術，既能保留完整的郵票紙張屬性，又能在印製工藝中保護芯片。

中國集郵報報導，該郵票紀念張利用近場通信技術和手機NFC功能，通過中國郵政APP讀取芯片內容，是中國首枚NFC芯片郵票，也是世界首枚實現芯片讀寫的郵票。

該郵票紀念張內置120um超薄芯片，使用高級別安全加密功能寫入數據，能有效防止惡意解鎖，確保信息存儲安全。

消費者通過安裝中國郵政APP，用帶有NFC功能手機貼近郵票紀念張中「40」字樣，將讀取唯一的芯片ID、該枚郵票紀念張號碼、佳郵評選郵票書H5等內容，增加了消費者對傳統郵票的體驗感與觀賞郵票電子信息的便捷性。

內置芯片還可以記錄每一次讀取信息，通過數據記錄分析，實現消費者使用分析、市場雲推廣、防偽溯源和電子防偽等功能，為推出區塊鏈郵票打基礎。