長恨歌驪宮遺跡在西安找到了 遺址復原圖公布

唐代白居易著名的篇「長恨歌」提到「驪宮高處入青雲，仙樂風飄處處聞」提到的驪宮──朝元閣，近期被陝西考古隊發現了。

綜合媒體報導，陜西省考古研究院表示，隨著考古工作者對唐華清宮朝元閣遺址的持續發掘，發現大量唐代建築構件和銘文板瓦，一座保存較為完好的唐代高台建築遺址已顯露真容。2年多來，在考古和古建築專家的共同努力下，朝元閣遺址的復原圖也首次公布。

朝元閣遺址位於陜西西安市臨潼區驪山西繡嶺第三峰峰頂北端，始建於唐天寶年間。從2018年開始，陜西省考古研究院開展遺址發掘。目前已經清理出朝元閣遺址主體建築，及東、西兩側踏道和廊房等附屬建築，總面積超過2000平方米。考古人員還發現蓮花紋鋪地磚、銘文板瓦等大量唐代大型宮殿建築材料，遺址中還出土刻印「北六官泉」和「六官泉南」的唐代銘文板瓦。在朝元閣東側廊房下，考古人員還發現保存完好的碳化的地，這也是目前保存最完整的地遺跡。

報導稱，遺址發掘全面揭露夯土高台、主體建築、東西踏道、廊房等，釐清遺址的層位關係，發現疊壓在唐代遺址上方的晚期建築基址，探明唐代夯土的範圍與深度，清理殘存的唐代建築木構件，並對遺址開展航空測繪、激光掃描等精細測繪工作。

通過發掘，朝元閣遺址的空間布局、構件形制、施工方法等已清晰揭示。由於保存情況良好，朝元閣遺址出土中原罕見的地、壁柱等唐代建築木構件，揭示諸多特殊的構造做法，為研究盛唐時期的木建築技術提供無可替代的實物資料。