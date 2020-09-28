快訊

影／我漁船遭擦撞後 日本船艇後方緊追不捨影片曝光

女記者轉播遭諷「像看A片」 美廣播人慘丟工作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長恨歌驪宮遺跡在西安找到了 遺址復原圖公布

世界日報 / 中國新聞組／北京28日電
「長恨歌」裡的驪宮目前發現的唯一唐代高台建築遺址。（視頻截圖）
「長恨歌」裡的驪宮目前發現的唯一唐代高台建築遺址。（視頻截圖）

唐代白居易著名的篇「長恨歌」提到「驪宮高處入青雲，仙樂風飄處處聞」提到的驪宮──朝元閣，近期被陝西考古隊發現了。

綜合媒體報導，陜西省考古研究院表示，隨著考古工作者對唐華清宮朝元閣遺址的持續發掘，發現大量唐代建築構件和銘文板瓦，一座保存較為完好的唐代高台建築遺址已顯露真容。2年多來，在考古和古建築專家的共同努力下，朝元閣遺址的復原圖也首次公布。

朝元閣遺址位於陜西西安市臨潼區驪山西繡嶺第三峰峰頂北端，始建於唐天寶年間。從2018年開始，陜西省考古研究院開展遺址發掘。目前已經清理出朝元閣遺址主體建築，及東、西兩側踏道和廊房等附屬建築，總面積超過2000平方米。考古人員還發現蓮花紋鋪地磚、銘文板瓦等大量唐代大型宮殿建築材料，遺址中還出土刻印「北六官泉」和「六官泉南」的唐代銘文板瓦。在朝元閣東側廊房下，考古人員還發現保存完好的碳化的地，這也是目前保存最完整的地遺跡。

報導稱，遺址發掘全面揭露夯土高台、主體建築、東西踏道、廊房等，釐清遺址的層位關係，發現疊壓在唐代遺址上方的晚期建築基址，探明唐代夯土的範圍與深度，清理殘存的唐代建築木構件，並對遺址開展航空測繪、激光掃描等精細測繪工作。

通過發掘，朝元閣遺址的空間布局、構件形制、施工方法等已清晰揭示。由於保存情況良好，朝元閣遺址出土中原罕見的地、壁柱等唐代建築木構件，揭示諸多特殊的構造做法，為研究盛唐時期的木建築技術提供無可替代的實物資料。

據陜西省考古研究院研究員邢福來表示，考古發掘證實朝元閣為唐代華清宮驪山禁苑內規模最大的建築群，是迄今為止發現的唯一唐代高台建築遺址，是盛唐皇家建築設計最高水平的代表。

「長恨歌」驪宮遺址3D復原圖首次公布。（視頻截圖）
「長恨歌」驪宮遺址3D復原圖首次公布。（視頻截圖）

遺址 建築 考古

延伸閱讀

唐代朝元閣漸露真容 銘文板瓦出土

南昌海昏侯國遺址公園 開幕

和平島遺址考古展成果 聖堂回想一探真實埋土裡的文化

礦業巨擘力拓炸毀逾4萬年原民遺址 執行長將請辭下台

相關新聞

捲非法賭博網站廣告？百度元老史有才被捕

中國搜索引擎巨頭百度公司元老史有才，15日在杭州機場被嘉興警方帶走，可能與涉及非法賭博網站推廣案件有關，相關的部分代理商和客戶也已被警方帶走；有報導稱「可能涉嫌和渠道直接的腐敗」。百度則回應「不予置評」。

「鐵飯碗」與愛情怎選？29歲男公務員發文哭訴 遭網友批似小朋友

公務員作為「鐵飯碗」往往是不少打工仔的理想工作，若要在事業和愛情中二揀其一，你會怎樣選擇？有29歲現職公務員在網上發文哭訴，指25歲的女朋友即將跟隨家人移民英國，消息來得太突然，2人都不捨對方

52歲窮保全為「兩棟房、補助」 硬讓 「智能不足女」懷孕逼婚

中國浙江杭州日前發生一名52歲徐姓男子保全，堅持要娶一名有智能障礙的王姓女子，只為女方有繼承的房產及殘障補助，多次提婚後仍遭女方家屬反對，徐姓男子竟直接將女方肚子搞大，藉此逼婚。

中國推出世界首枚芯片郵票 能用手機讀取

為慶祝一年一度的全國最佳郵票評選頒獎活動，中國郵政發行「第40屆全國最佳郵票評選紀念」郵票紀念張，是中國首枚NFC芯片郵票。

長恨歌驪宮遺跡在西安找到了 遺址復原圖公布

唐代白居易著名的篇「長恨歌」提到「驪宮高處入青雲，仙樂風飄處處聞」提到的驪宮──朝元閣，近期被陝西考古隊發現了。

江蘇小學教師示範爆閃燃 4學生二度燒傷

江蘇省常州局前街小學某班在上科學課時，因實驗演示操作不慎導致「閃燃」，四名學生二度燒傷。涉事教師已暫停所有教育教學工作，配合事故調查處置。

「父親在哪家就在哪」 河南大學新生帶癱父上學

周友朝導演1997年的電影「背起爸爸上學」曾感動了許多人，現在河南有了「背起爸爸上學」2020真人版，主人翁是河南中原工學院大一新生郭家寶。

港澳居民下月10日起 可在大陸申請「回鄉證」

大陸出入境管理局28日指出，自10月10日起，港澳居民可在大陸申請換發補發「港澳居民來往內地通行證」（俗稱回鄉證），港澳...

延禧攻略、如懿傳遭下架 陸「十一」前限宮鬥劇

9月28日，大陸網友發現上午還能正常觀看的熱門宮鬥劇《延禧攻略》和《如懿傳》已被下架，此事引起大陸網友的廣泛關注，隨後，...

網紅李子柒陷消費糾紛 旗下食品遭投訴有刀片

擁有大批粉絲的中國「農村網紅」李子柒，捲入消費糾紛。消費者投訴在其品牌的螺螄粉中吃到美工刀片，因此受傷。李子柒指查證後與...

野長城損毀嚴重 北京禁民眾攀爬

大陸「十一」長假將至，有一群人神經高度緊張，他們就是長城專職保護員，因為疫情後爬野長城的人數增加了，這也讓已經損毀、坍塌...

「十一」大陸國內遊料達5.5億人次

據香港文匯網，中國旅遊研究院預測，今年十一長假將接待大陸國內旅遊人數5.5億人次。各大旅行社紛紛上架假期旅遊產品，文旅部...

熱門新聞

英學者：摧毀台灣民主 中共倒數計時

胡錫進聲援歐陽娜娜 指今天台灣就是1949年初的北平

阿美族青年楊品驊 海峽論壇高喊：我是驕傲的中國人

唱「我的祖國」 卓榮泰批歐陽娜娜、張韶涵向共產黨低頭

【重磅快評】唱支歌就除籍 難道這裡不自由了？

曲婉婷為母涉貪喊冤 中紀委：境外不是資產轉移天堂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。