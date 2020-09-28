江蘇小學教師示範爆閃燃 4學生二度燒傷

江蘇省常州局前街小學某班在上科學課時，因實驗演示操作不慎導致「閃燃」，四名學生二度燒傷。涉事教師已暫停所有教育教學工作，配合事故調查處置。

猛新聞·東方今報報導，知情人士指出，當時正在上科學課，老師演示科學實驗「熱氣球上升」的過程中，往蒸發皿加入酒精時，因操作不規範，導致揮發的酒精與空氣形成混合氣體導致「閃燃」，講台燒了起來。老師出門找滅火器時，又發生二次爆炸。但常州市宣傳部稱「現場未發生爆炸」。

知情人士表示，坐在前排的四名學生二度燒傷。「其中一個男孩在地上打滾滅火，臉上、手臂均燒著，面部腫脹；一個女生跑了起來，被燒傷更嚴重。」該名知情人士說。

意外發生後，常州市天寧區已成立事故調查組進行調查。局前街小學教育集團微言公眾號發布公告稱，事發後，學校領導、教師迅速將四名學生送入醫院診治，並及時聯繫家長。學校已暫停所有與科學實驗相關課程。涉事教師已暫停所有教育教學工作，配合事故調查處置。學校將深刻吸取教訓，加強安全風險防控。