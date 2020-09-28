「父親在哪家就在哪」 河南大學新生帶癱父上學

周友朝導演1997年的電影「背起爸爸上學」曾感動了許多人，現在河南有了「背起爸爸上學」2020真人版，主人翁是河南中原工學院大一新生郭家寶。

北京青年報報導，9月24日是中原工學院開學的日子，18歲的郭家寶上午參加完開學典禮後，便匆匆回到寢室，照顧癱瘓臥床的父親。從2007年至今，照顧父親成了郭家寶理所當然的責任，「這麼多年照顧父親都已經習慣了，父親在哪家就在哪。」郭家寶說。

郭家寶2002年出生在河南禹州，1歲時母親患病去世。為了讓郭家寶過上更好的生活，郭父郭英傑獨自一人去了山西當煤礦工，卻發生意外摔斷了脊椎，雖然保住了性命，但卻再也站不起來了。煤礦老闆賠了幾萬塊錢後就人間蒸發，郭家寶的繼母也在2017年離開了，還帶走了家裡僅有的1萬多塊錢，從此只剩郭家寶和父親兩人相依為命。

窮人孩子早當家。7歲的郭家寶很快學會了做飯、洗衣、照顧父親。「郭家寶一直保持著特別好的心態，他平時在學校很陽光，完全沒有因為自己的遭遇而沉淪。他不僅要學習，還要照顧癱瘓的父親，最後高考的成績還這麼好，確實很難得。」郭家寶的高中老師說。

幸運的是，郭家寶一路上也獲得學校、當地政府、社會上好心人的關注，從小學到高中，學校都為郭家寶準備了特殊的宿舍，安排他們父子入住，每天上完課，郭家寶能很快回到父親身邊照顧父親。