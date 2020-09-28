延禧攻略、如懿傳遭下架 陸「十一」前限宮鬥劇

9月28日，大陸網友發現上午還能正常觀看的熱門宮鬥劇《延禧攻略》和《如懿傳》已被下架，此事引起大陸網友的廣泛關注，隨後，「延禧攻略、如懿傳下架」登上新浪微博熱搜。此次在中共建政71周年「十一」前夕，突然下架兩部爆款宮鬥劇，其中緣由，耐人尋味。

據「貓影文娛」公眾號，《延禧攻略》和《如懿傳》分別在愛奇藝和騰訊視頻獨播，均為清宮宮鬥劇，曾在2018年熱度較高。

目前，在百度搜索「延禧攻略」和「如懿傳」，搜索結果依然可以顯示正常，但點擊進去之後卻無法觀看，顯示「視頻已下架」。

分析兩部作品的共同點就可以發現，《延禧攻略》和《如懿傳》都是2018年以後的作品，主要集中於後宮女人爭風吃醋和權力鬥爭，對歷史改編和演繹色彩較大。

隨後，有網友爆料說：「宮鬥劇全out，電視叫停後，《延禧攻略》《如懿傳》今起全下架」，言外之意下架是因大陸有關部門的監管和整改。

事實上，《延禧攻略》和《如懿傳》是「先網後台」劇，但早在2019年1月就已被衛視叫停，有的衛視還沒播完就被攔腰掐斷，緊急改為綜藝節目重播或其他劇碼，停播《延禧》《如懿》的包括江蘇衛視、東方衛視、浙江衛視、山東衛視等一線衛視。

大陸著名編劇李亞玲透過微博表示，「據說，在執行層面，已把宮鬥劇擴大到所有宮廷劇，殃及一片」，並表示「該禁止的是過度宮鬥，娛樂化宮鬥，極致化宮鬥，超現實宮鬥。而不是以宮廷為背景的所有古裝劇！」

從2019年大陸的相關政策來看，確實在重點治理「四劇一酬一造假」，其中就有宮鬥劇，要求加强稽核以及整治老劇翻拍。

不過，雖然《延禧攻略》和《如懿傳》確實已下架，但2011年的爆款老劇《甄嬛傳》現時還在，不知道會撐到什麼時候。

大陸廣電總局對宮鬥劇的調控由來已久，從2011到2019，已歷時九年，而且不斷加碼，有些是有明文規定，有些卻一直是坊間傳聞。從過往政策就可看出，所謂「限古令」，其實限制的只是宮鬥劇。

早在2011年，大陸廣電總局就正式禁止宮鬥劇在上星頻道黃金檔播出。2013年6月，廣電總局公布《衛視綜合頻道電視劇播出調控管理辦法》，要求古裝題材每月和年度播出的總集數都不得超過總數的15%，原則上兩部古裝劇不能接檔播出。

2017年6月，廣電總局發布《通知》，強調「宣傳活動期間，各省級衛視頻道原則上不得安排古裝劇、偶像劇等娛樂性較强的電視劇播出，確保與整體氛圍相協調」。