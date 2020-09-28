52歲窮保全為「兩棟房、補助」 硬讓 「智能不足女」懷孕逼婚

中國大陸浙江杭州日前發生一名52歲徐姓男子保全，堅持要娶一名有智能障礙的王姓女子，只為女方有繼承的房產及殘障補助，多次提婚後仍遭女方家屬反對，徐姓男子竟直接將女方肚子搞大，藉此逼婚。

男子此行徑讓女方母親氣炸，直言表示「女兒再結婚也沒什麼意義，且徐男貪圖的是他們家的房產」。據《杭州電視台西湖明珠頻道》報導，從事保全工作的52歲徐男先前因經濟貧困，沒辦法結婚，直到8年前透過報紙徵婚的方式，認識了王女，進而交往同居。

針對想結婚的想法，徐男表示先前已數次提親，且王女也想要跟他有個家，但總被女方父母反對。對於多次提親的失敗，最後徐男竟坦白看上女方的4個原因，並直言說明「第一人長得漂亮，第二在杭州有戶口，第三就是有2棟房子，最後就是有補助可領」。

對於徐男表明自己是「因為錢」而看上她，王女母親表示，兩人交往期間的消費，都靠自己與丈夫給女兒的生活費。對此，徐男竟直接把王姓女子的肚子搞大，藉此逼婚。最後，因王姓女子肚內已有男方的小孩，也應該要給女方一個名份，王女母親便表示自己願意退一步，等到女兒50歲且繳完養老保險後，就願意讓兩人結婚。

對此，徐男則要求王女母親立個書面證明，藉此保證5年後會讓兩人結婚，事後，徐男向王女母親道了歉，並保證在5年間會好好照顧女方。沒想到隔天，王女母親依然收到了徐男的威脅簡訊，並表示「我來跟你說句實話吧，房子的事，遺產繼承，王女是殘疾人，殘疾人怎麼繼承遺產，國家法律是有規定的，不是說你給或者不給，是法官根據《繼承法》判定的」。

徐男甚至直言說明，自己要和她結婚其實很容易，只是不想王女母親在法庭上傷心。並強調「結婚證一拿，我就有說話權，三天兩頭報警，妳受得了嗎？你有什麼辦法？我道德是有的，不想讓你難過。」讓雙方徹底撕破臉。

經報導曝光後也在網路上引起1.5萬網友熱議，紛紛留言「談判破局就威脅對方母親，絕對不是什麼好人」、「他的目的一點也不單純」、「這個72歲的媽媽腦子很清醒，是個能幹的老太太」、「王女士智力障礙是不幸的，但是她最幸運的是有阿姨這樣一個腦子清楚的媽媽！阿姨您一定要長命百歲，千萬不要讓那個心懷叵測居心不良的男人得逞！」