捲非法賭博網站廣告？百度元老史有才被捕

中國搜索引擎巨頭百度公司元老史有才，15日在杭州機場被嘉興警方帶走，可能與涉及非法賭博網站推廣案件有關，相關的部分代理商和客戶也已被警方帶走；有報導稱「可能涉嫌和渠道直接的腐敗」。百度則回應「不予置評」。

澎湃新聞報導，史有才在2001年加入百度，歷任銷售部經理、渠道部總監、渠道部高級總監、百度副總裁。2011年，百度發布內部郵件宣布史有才離職。2019年6月史有才重回百度，當時業界解讀，是為應對向海龍離職對百度銷售和渠道體系造成的震盪和挑戰。

沒想到史有才回百度任職僅一年零三個月後被警方帶走，外傳史有才所涉案件與非法賭博網站推廣有關。光明日報報導稱，此事「甚至可能涉嫌和渠道直接的腐敗」，百度高層知道此事。

報導指出，2019年5月，百度貼吧「柬埔寨吧」有大量賭場招聘信息的問題。自稱在柬埔寨賭博公司工作的發帖者稱，他們在百度貼吧招募的人員通過網絡聊天「推廣」，誘騙國內人員參與網絡賭博。另有發帖者表示，某些公司發布的招聘前台崗位信息，實則是通過招募「推廣人員」，引誘中國公民參與柬埔寨網絡賭博。

有報導稱，這項非法賭博廣告業務一天可為百度帶進約1000萬（人民幣）的收入，全國各地的代理商是由史有才招募。但未獲相關人員證實。百度公司在當時回應稱這些內容確實存在，但無法直接判斷是否違法。

這已不是百度公司第一次涉案。據報導，2019年8月，百度查處內部12起嚴重違紀案件，有14人被辭退，部分被刑拘。今年4月原集團副總裁韋方涉嫌貪腐犯罪，移送公安機關依法處理。