快訊

最新民調：若中共犯台 六成台灣人認為美軍會協防台灣

内蒙語言政策爭議：中國為何禁用蒙古語教學？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「鐵飯碗」與愛情怎選？29歲男公務員發文哭訴 遭網友批似小朋友

香港01 / 撰文：朱利安
有自稱是公務員的網民投稿，指女友即將移民英國，他不希望放棄公務員工作，但也不想分手。（示意圖/資料圖片）
有自稱是公務員的網民投稿，指女友即將移民英國，他不希望放棄公務員工作，但也不想分手。（示意圖/資料圖片）

公務員作為「鐵飯碗」往往是不少打工仔的理想工作，若要在事業和愛情中二揀其一，你會怎樣選擇？有29歲現職公務員在網上發文哭訴，指25歲的女朋友即將跟隨家人移民英國，消息來得太突然，2人都不捨對方，男方表示自己任公務員6年，快將升職，「真係放唔低我份穩定嘅政府工」，請教網民應否放手。帖文引來網民熱議，許多人「勸離」，稱事主太軟弱，內心亦早有決定，認為工作比感情重要，終需分手

有自稱是公務員的網民昨（27日）投稿至facebook專頁「公務員Secrets」，指自己在政府工作6年，上周六（26日）晚上得知女友將與家人移民英國，家中更已賣樓，10月下旬便開始搬家，2人傾談間忍不住大哭，彼此都不想分手，「同佢Skype住睇返大家一齊影嘅相，諗返起去過嘅地方，相處嘅情節」。

樓主形容「個心痛到碎晒」，想了一整晚決定在女友離港前，到更多地方遊玩和留下美好回憶。他亦提到其家人有能力移民，但自己快將升職，並非渴望移民；另一邊廂，女友是非常理解和處處為他着想的人，惟「唔想自私留住佢（女友）」。他在文末直指，「我真係放唔低我份穩定嘅政府工……我們是咪可以分得手？」

男方指自己在政府工作6年，快將升職，也沒有移民的意欲。（《分手合約》劇照）
男方指自己在政府工作6年，快將升職，也沒有移民的意欲。（《分手合約》劇照）

帖文在短短一晚已有逾700個留言，有網民直指「你兩個都唔係小朋友」，但處理方法卻不成熟，甚至一語道破2人的關係，「一個覺得份工重要過女朋友，一個移民last minute（最後一刻）先通知男朋友，feel唔到你哋感情幾深喎」；亦有人理性分析，稱去或留應由男女雙方討論，不應單單受家人和「穩定的政府工」影響，沒有共識的話便及早分手，毋須浪費時間。

延伸閱讀：

公屋潮文真實版│18歲連登仔住公屋讀Asso　呻遭女友媽嫌棄終分手

求婚要考牌｜男友稱有新歡提分手是鋪路求婚？　中大女嬲爆拒婚

文章授權轉載自《香港01》

移民 分手 公務員 英國

延伸閱讀

終於認愛了！英國肥皂劇兄弟演員 殺青戲後同框曬恩愛

英建50米禱告牆 捍衛基督教傳統

瑞士辦公投限制歐盟移民 預料過關機會低

與女友吵架深夜帶「家當」 未開車燈遭屏東警查獲槍毒

相關新聞

捲非法賭博網站廣告？百度元老史有才被捕

中國搜索引擎巨頭百度公司元老史有才，15日在杭州機場被嘉興警方帶走，可能與涉及非法賭博網站推廣案件有關，相關的部分代理商和客戶也已被警方帶走；有報導稱「可能涉嫌和渠道直接的腐敗」。百度則回應「不予置評」。

「鐵飯碗」與愛情怎選？29歲男公務員發文哭訴 遭網友批似小朋友

公務員作為「鐵飯碗」往往是不少打工仔的理想工作，若要在事業和愛情中二揀其一，你會怎樣選擇？有29歲現職公務員在網上發文哭訴，指25歲的女朋友即將跟隨家人移民英國，消息來得太突然，2人都不捨對方

網紅李子柒陷消費糾紛 旗下食品遭投訴有刀片

擁有大批粉絲的中國「農村網紅」李子柒，捲入消費糾紛。消費者投訴在其品牌的螺螄粉中吃到美工刀片，因此受傷。李子柒指查證後與...

野長城損毀嚴重 北京禁民眾攀爬

大陸「十一」長假將至，有一群人神經高度緊張，他們就是長城專職保護員，因為疫情後爬野長城的人數增加了，這也讓已經損毀、坍塌...

「十一」大陸國內遊料達5.5億人次

據香港文匯網，中國旅遊研究院預測，今年十一長假將接待大陸國內旅遊人數5.5億人次。各大旅行社紛紛上架假期旅遊產品，文旅部...

免費試用減肥產品 閨蜜同染惡茵皮膚潰爛流膿慘捱百刀割爛肉

內地兩名女子今年5月初使用一種名為「深海魚蛋白液」的注射式減肥產品，詎料其後皮膚發癢疼痛，身體多處甚至出現傷口潰爛流膿，兩女分別捱逾百刀割去傷口爛肉，最終證實感染了「非結核性分枝桿菌」。

唐代朝元閣漸露真容 銘文板瓦出土

陜西省考古研究院27日披露，隨著考古工作者對唐華清宮朝元閣遺址的持續發掘，發現大量唐代建築構件和銘文板瓦，一座保存較為完...

廣東徐聞港通航 到海南航程減半

經過3年多建設，廣東省湛江港徐聞港區南山作業區客貨滾裝碼頭26日開港運營，徐聞與海口兩地海上航程縮短一半，海上航程約1小...

成都軌道交通18號線 開通初期運營

成都軌道交通18號線昨正式開通初期運營，該線集市域快線與機場專線功能為一體，起於火車南站，經天府新區後穿越龍泉山至天府國...

雕塑走進上海公園

「2020中國·上海靜安國際雕塑展」26日在靜安雕塑公園舉行。本屆展覽展品為33組、55件，共有29位藝術家參展。

黃金周旅遊 海南成黑馬

今年中秋、十一假期加長版8天假期近在咫尺，大陸長三角民眾正預定出行計畫。結果顯示，民眾對出境遊態度冷淡，對前往中西部內陸...

兩岸微流行／砸700億 海南造環島公路

與台灣面積相差不多的海南島，決定耗資一百六十七億人民幣（約合新台幣七百一十六億元）打造環島旅遊公路，朝國際旅遊島方向發展...

熱門新聞

英學者：摧毀台灣民主 中共倒數計時

胡錫進聲援歐陽娜娜 指今天台灣就是1949年初的北平

阿美族青年楊品驊 海峽論壇高喊：我是驕傲的中國人

唱「我的祖國」 卓榮泰批歐陽娜娜、張韶涵向共產黨低頭

影／藝人參與十一 蘇貞昌狠批：享受民主健保還去對岸唱歌

曲婉婷為母涉貪喊冤 中紀委：境外不是資產轉移天堂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。