「鐵飯碗」與愛情怎選？29歲男公務員發文哭訴 遭網友批似小朋友

公務員作為「鐵飯碗」往往是不少打工仔的理想工作，若要在事業和愛情中二揀其一，你會怎樣選擇？有29歲現職公務員在網上發文哭訴，指25歲的女朋友即將跟隨家人移民英國，消息來得太突然，2人都不捨對方，男方表示自己任公務員6年，快將升職，「真係放唔低我份穩定嘅政府工」，請教網民應否放手。帖文引來網民熱議，許多人「勸離」，稱事主太軟弱，內心亦早有決定，認為工作比感情重要，終需分手。

有自稱是公務員的網民昨（27日）投稿至facebook專頁「公務員Secrets」，指自己在政府工作6年，上周六（26日）晚上得知女友將與家人移民英國，家中更已賣樓，10月下旬便開始搬家，2人傾談間忍不住大哭，彼此都不想分手，「同佢Skype住睇返大家一齊影嘅相，諗返起去過嘅地方，相處嘅情節」。

樓主形容「個心痛到碎晒」，想了一整晚決定在女友離港前，到更多地方遊玩和留下美好回憶。他亦提到其家人有能力移民，但自己快將升職，並非渴望移民；另一邊廂，女友是非常理解和處處為他着想的人，惟「唔想自私留住佢（女友）」。他在文末直指，「我真係放唔低我份穩定嘅政府工……我們是咪可以分得手？」

男方指自己在政府工作6年，快將升職，也沒有移民的意欲。（《分手合約》劇照）

帖文在短短一晚已有逾700個留言，有網民直指「你兩個都唔係小朋友」，但處理方法卻不成熟，甚至一語道破2人的關係，「一個覺得份工重要過女朋友，一個移民last minute（最後一刻）先通知男朋友，feel唔到你哋感情幾深喎」；亦有人理性分析，稱去或留應由男女雙方討論，不應單單受家人和「穩定的政府工」影響，沒有共識的話便及早分手，毋須浪費時間。

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文章授權轉載自《香港01》