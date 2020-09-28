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「十一」大陸國內遊料達5.5億人次

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
今年十一長假預估接待大陸國內旅遊人數達5.5億人次。（香港文匯網）
今年十一長假預估接待大陸國內旅遊人數達5.5億人次。（香港文匯網）

據香港文匯網，中國旅遊研究院預測，今年十一長假將接待大陸國內旅遊人數5.5億人次。各大旅行社紛紛上架假期旅遊產品，文旅部亦集中推出300條全大陸鄉村旅遊精品線路。文旅部預測，將有六成以上的遊客選擇自駕遊。

大陸文化和旅遊部資源開發司副司長單鋼新表示，截至目前，大陸280家5A級旅遊景區中已有264家景區建立實施分時預約制度，佔總量的94%左右。同時，「十一」中秋期間，文旅部將進一步修訂完善文化和旅遊企業疫情防控措施指南。

單鋼新表示，「十一」中秋8天長假期間，將重點抓好有序開放、預約旅遊。為做好景區復工復產復業，暑期旅遊旺季來臨前，文旅部將旅遊景區接待遊客量從不得超過最大承載量的30%調整至50%。近期，為滿足「十一」中秋假期遊客遊覽和景區接待需求，又再次調整至75%。在統籌做好疫情防控的前提下，重點抓好有序開放、預約旅遊。

另據介紹，當前，戶外休閒度假旅遊需求日益旺盛。文旅部綜合有關數據判斷，此次中秋長假選擇自駕出遊的比例有望達60%以上，青海、新疆、西藏、內蒙古、雲南等地都已成為自駕遊熱點目的地。

近日，文旅部會同國家體育總局聯合推出北京世園漫跑、千島湖運動休閒之旅等19條假期的體育旅遊精品線路，並將聯合中國旅遊車船協會發布「中國之路」十大自駕遊經典線路和路書（路書即詳細的自駕車旅行計劃）。

「這個小長假，我們全家準備開車去蘇州轉一轉。」來自江蘇南通的劉女士表示，考慮到疫情還沒結束，身邊的不少朋友都決定選擇短途自駕旅行，散心的同時又能保證安全。同時，選擇長途自駕遊的民眾也開始躍躍欲試。「在呼倫貝爾最美的季節，一路穿越金黃色的草原、山丘、森林，看牛羊低語，看炊煙升起。」這個假期，北京的高女士準備和家人自駕去內蒙古大草原。

中秋 內蒙古 疫情

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