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免費試用減肥產品 閨蜜同染惡茵皮膚潰爛流膿慘捱百刀割爛肉

香港01 / 撰文：李福源
兩女分別捱逾百刀割去傷口爛肉。（微博圖片）
兩女分別捱逾百刀割去傷口爛肉。（微博圖片）

內地兩名女子今年5月初使用一種名為「深海魚蛋白液」的注射式減肥產品，詎料其後皮膚發癢疼痛，身體多處甚至出現傷口潰爛流膿，兩女分別捱逾百刀割去傷口爛肉，最終證實感染了「非結核性分枝桿菌」。

兩名女子分別是來自福州和上海的32歲小美（化名）與25歲小麗（化名），二人均從事美容業，2年前於一次業務培訓中相識，後來成為好友。今年5月初，小麗的公司推出一款新減肥產品，聲稱是從深海鱘魚中提取出來的蛋白液，定期注射可使人變瘦，由於可免費試用，兩人遂決定一試。

「深海魚蛋白液」要透過霧化機注射入體內，且聲稱必須在想瘦的位置每隔兩個手指位就注射一次，小美與小麗人除了臉部外，幾乎注射了身體每一處。小麗稱，第一次注射時曾感輕微痛楚，注射後皮膚出現小紅點，有昏昏欲睡感覺。

小美和小麗的皮膚在第一次注射後出現小紅點，但當時身體未見不適。（微博圖片）
小美和小麗的皮膚在第一次注射後出現小紅點，但當時身體未見不適。（微博圖片）

約兩周後進行第二次注射，但再隔一周，兩女的皮膚開始出現紅斑及發癢作痛，傷口更逐漸化膿，「若輕輕按壓傷口，痛楚會變得更劇烈，就像痛到筋上一樣」；由於擔心是產品副作用，小麗遂聯絡公司；負責人強調這是正常現象，「這就是脂肪從體內到體表了，沒事的」，並將兩女帶到一間私人診所，分3次將她們身上的膿包及皮肉挖掉，然後用針線縫合傷口。結果小美被割了128刀，小麗被捱了117刀，「整個身上除了臉，基本就像蜂窩一樣，剛割完的幾天只能站著或坐著，都不能躺下來。」

然而，二人傷口癒合進度極為緩慢，久未結痂，且不時有血水滲出，小美更數度發燒。公司安排二人入住診所附近的賓館，以及安排醫生為她們替換紗布、掛鹽水，惟傷口仍有增無減，兩女於是決定自行到浙江大學醫學院附屬第一醫院感染病科求診。

經診斷後，二人證實感染了「非結核性分枝桿菌」，而皮膚膿腫、潰爛、生長緩慢、傷口長期不癒合都是受感染的典型表現，其中以小美的病情較為嚴重，她肺部也受到感染，出現了多處結節。醫生表示，現時兩女的情況已見好轉，惟「非結核性分枝桿菌」對大多數一線抗結核藥品具有高度耐藥性，估計待細菌完全清除至少需要一年半。

醫生指出，將蛋白液注射入體是透過一種利用高壓氣流動的無創霧化機，效果類似氣槍，操作時需要離開皮膚1至7厘米，但小美和小麗卻說當日公司的人是將槍頭近距離貼著皮膚注射，「這個過程雖然不像針頭注射那樣肉眼可見的有創，但直頂皮膚的操作，高壓氣流動力會損傷皮膚屏障，形成創口，而且注射用的機器是重複使用的，過程中極可能有消毒不徹底帶來交叉感染問題」；院方提醒公眾做醫療美容一定要選擇專業正規的醫療機構，切勿盲目選擇美容產品。

院方經診斷後，證實兩女感染了「非結核性分枝桿菌」。（微博圖片）
院方經診斷後，證實兩女感染了「非結核性分枝桿菌」。（微博圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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