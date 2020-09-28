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唐代朝元閣漸露真容 銘文板瓦出土

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

陜西省考古研究院27日披露，隨著考古工作者對唐華清宮朝元閣遺址的持續發掘，發現大量唐代建築構件和銘文板瓦，一座保存較為完好的唐代高台建築遺址已顯露真容。

新華社報導，朝元閣遺址位於陜西省西安市臨潼區驪山西繡嶺第三峰峰頂北端，始建於唐天寶年間。從2018年開始，陜西省考古研究院配合朝元閣遺址保護項目，對朝元閣遺址開展發掘工作。

報導稱，發掘面積1550平方公尺，全面揭露夯土高台、主體建築、東西踏道、廊房等，釐清遺址的層位關係，發現疊壓在唐代遺址上方的晚期建築基址，探明唐代夯土的範圍與深度，清理殘存的唐代建築木構件，並對遺址開展航空測繪、激光掃描等精細測繪工作。通過發掘，朝元閣遺址的空間布局、構件形制、施工方法等已清晰揭示。

據陜西省考古研究院研究員邢福來表示，考古發掘證實朝元閣為唐代華清宮驪山禁苑內規模最大的建築群，是迄今為止發現的唯一唐代高台建築遺址，是盛唐皇家建築設計最高水平的代表。

由於保存情況良好，朝元閣遺址出土中原罕見的地栿、壁柱等唐代建築木構件，揭示諸多特殊的構造做法，為研究盛唐時期的木建築技術提供無可替代的實物資料。此外，遺址中還出土刻印「北六官泉」和「六官泉南」的唐代銘文板瓦。

作為唐代華清宮驪山禁苑內的中心建築，朝元閣的興廢隨著華清宮的盛衰，也是唐王朝盛衰轉折。朝元閣最晚至北宋開寶三年徹底塌毀，此後北宋、元初分別在原址上進行兩次重建。

遺址 建築 考古

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