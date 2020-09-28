廣東徐聞港通航 到海南航程減半

經過3年多建設，廣東省湛江港徐聞港區南山作業區客貨滾裝碼頭26日開港運營，徐聞與海口兩地海上航程縮短一半，海上航程約1小時，瓊州海峽水路通道更加便捷通暢。

中新社報導，9時45分，伴隨著一聲船笛，徐聞港首班客滾船「紫荊二十二號」駛離泊位，朝海南方向逐浪前行。「此前瞭解到徐聞港開港的消息，我便就預定首班船票，高速直達港口，很方便。」準備到海南自駕遊的王先生稱，徐聞港碼頭設備智能化、人性化，從購票到登船都方便。

徐聞港與海南省海口新海港相距12浬，海上航程約1小時，僅為以往輪渡過海時間的一半。項目設計車輛年通過能力320萬輛次、旅客年通過能力1728萬人次。

徐聞港項目在建設過程中以智慧港口為理念，8個登船口如同機場登機口，候船區到船舶之間均有廊橋連接。從大門兩邊自助售票機購票，到智能設備上自助掃碼驗票，再到「刷臉」人證對比後進入候船區，走上廊橋登船，整個過程約8分鐘就能完成。若旅客提前在網上購票，也可憑身分證及「刷臉」直接登船，耗時更短。

不僅如此，貨車購票、查驗登船，全過程都能在智能設備上完成，小車最快20餘秒可完成查驗，還可綁定車牌號，進行「無感支付」。

徐聞港擁有16個客貨滾裝泊位和1個危險品車輛專用滾裝泊位，可滿足7至8艘客滾船同時進行裝卸作業。配有港口客運站、長途汽車客運站，設有城市公交、私家車接送點。

廣東省航運集團董事長楊顯昌說，徐聞港建成投產，造一座公路、水路、鐵路無縫對接的現代化水陸交通運輸綜合樞紐，打通一條對接海南自由貿易港建設的瓊州海峽新通道。