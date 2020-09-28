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黃金周旅遊 海南成黑馬

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

今年中秋、十一假期加長版8天假期近在咫尺，大陸長三角民眾正預定出行計畫。結果顯示，民眾對出境遊態度冷淡，對前往中西部內陸、南部海島的大陸國內長線遊熱情高漲。

中新社報導，驢媽媽平台數據顯示，從長三角前往貴州、甘肅、內蒙古、青海等西北部省分的預訂人數增幅最大。

飛豬數據則顯示，今年「十一」黃金周，出境遊需求向大陸國內轉移，海南遊成為黑馬，高端酒店休閒放鬆、網紅無邊泳池游泳、免稅店買買買是熱賣點。

驢媽媽旅遊網董事長王小松表示，濱海度假、逛主題樂園、山水名勝遊、文化名城遊、登高賞秋遊依然是熱門主題。人們傾向於在安全出行、深度「打卡」的同時追求個性化體驗。

據大陸交通部門披露，目前江蘇機場大陸國內旅客吞吐量恢復至去年同期九成水平，大陸國內航班量今年首現正增長。南京祿口國際機場已恢復了37家大陸國內客運航空公司的運營，通達大陸103個城市。

各航空公司賣力比拚，打出「飛出去度假」的標語，直播間機票「1元秒殺」、頭等艙打折、錯峰特價等促銷。東航江蘇公司趕在黃金周前引進新飛機，增強運力。「黃金周銷售緊俏的目的地航點有鄭州、桂林、貴陽、蘭州、三亞、成都等地。假日前後，運力投放同比增加約10%。」工作人員說。

考慮到新冠肺炎疫情防控和學校要求，不少家有讀書郎的蘇浙滬家庭謹慎選擇了短途出行。驢媽媽數據顯示，靈活自如的自駕遊、一車一家的租車遊、開著房車去旅行等受到青睞。

中國鐵路上海局集團有限公司統計，長三角至北京、福州、廈門、南昌、萍鄉、石家莊等熱門方向運力緊張。十一黃金周期間，大陸長三角鐵路部門預計將發送短途管內旅客1815萬人次，短途客流占比超九成。

黃金周 機場

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