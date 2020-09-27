侵占公款700萬 30歲女全買名牌包

愛馬仕、LV、Celine、香奈兒……60多個包包和珠寶首飾放在桌上令人吃驚，這些全是北京一名90後的女出納侵吞公款購得，北京東城區人民法院判處她有期徒刑12年，並處罰金人民幣100萬元，她的720多萬元違法所得正在被追繳。

北京日報報導，1990年出生的王女，2017年11月通過公開招聘的方式，入職了東城區某離退休幹部休養所，擔任出納。截至2019年2月，僅僅1年3個月時間，她利用職務便利，偽造報銷申請，騙取、侵吞了單位大額存款，用於個人奢侈消費。

「不停地逛，不停地買，根本不考慮價格。」王女在案件審理過程中說，錢來得太容易，花起來也不心疼，一件衣服6.4萬元，一個包超過20萬。買完了拍照發朋友圈，看著好友們的羨慕、追捧，王女心理上獲得了巨大滿足。

此外，王女還沉迷網路遊戲，每個月都會花3000元至5000元請其他玩家幫她升級，僅網絡遊戲一項，投入的錢就多達70餘萬元。

東城法院法官陳麗梅表示，這麼多奢侈品包包也是第一次見到，由於王女名下直接可供執行的財產，只有幾萬塊銀行存款，這些奢侈品將由專業評估機構定價後進行司法拍賣，以追繳王女的貪汙所得。

在鑑定現場，工作人員們手拿包包裡裡外外地細緻觀察。 圖／取材自北京日報