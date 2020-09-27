快訊

日本保安廳公務船衝撞蘇澳籍漁船 基隆艦赴釣魚台海域馳援

高公局頭份行控設備機房大火 濃煙竄天

侵占公款700萬 30歲女全買名牌包

世界日報 / 中國新聞組／北京27日電
王女用侵吞來的不法所得購買了大批奢侈品，數量之多，法官們說也是第一次看到。 圖／取材自北京日報
王女用侵吞來的不法所得購買了大批奢侈品，數量之多，法官們說也是第一次看到。 圖／取材自北京日報

愛馬仕、LV、Celine、香奈兒……60多個包包和珠寶首飾放在桌上令人吃驚，這些全是北京一名90後的女出納侵吞公款購得，北京東城區人民法院判處她有期徒刑12年，並處罰金人民幣100萬元，她的720多萬元違法所得正在被追繳。

北京日報報導，1990年出生的王女，2017年11月通過公開招聘的方式，入職了東城區某離退休幹部休養所，擔任出納。截至2019年2月，僅僅1年3個月時間，她利用職務便利，偽造報銷申請，騙取、侵吞了單位大額存款，用於個人奢侈消費。

「不停地逛，不停地買，根本不考慮價格。」王女在案件審理過程中說，錢來得太容易，花起來也不心疼，一件衣服6.4萬元，一個包超過20萬。買完了拍照發朋友圈，看著好友們的羨慕、追捧，王女心理上獲得了巨大滿足。

此外，王女還沉迷網路遊戲，每個月都會花3000元至5000元請其他玩家幫她升級，僅網絡遊戲一項，投入的錢就多達70餘萬元。

東城法院法官陳麗梅表示，這麼多奢侈品包包也是第一次見到，由於王女名下直接可供執行的財產，只有幾萬塊銀行存款，這些奢侈品將由專業評估機構定價後進行司法拍賣，以追繳王女的貪汙所得。

在鑑定現場，工作人員們手拿包包裡裡外外地細緻觀察。 圖／取材自北京日報
在鑑定現場，工作人員們手拿包包裡裡外外地細緻觀察。 圖／取材自北京日報

王女利用職務便利侵吞了單位的大額存款，用於個人奢侈消費。圖為她買的名牌包。 圖／取材自北京日報
王女利用職務便利侵吞了單位的大額存款，用於個人奢侈消費。圖為她買的名牌包。 圖／取材自北京日報

北京 法拍

延伸閱讀

不買奢侈品 比爾蓋茲花大錢在3件東西

拿名牌包潮服男偷朴子銀樓金戒指 逃亡43小時落網

相關新聞

侵占公款700萬 30歲女全買名牌包

愛馬仕、LV、Celine、香奈兒……60多個包包和珠寶首飾放在桌上令人吃驚，這些全是北京一名90後的女出納侵吞公款購得，北京東城區人民法院判處她有期徒刑12年，並處罰金人民幣100萬元，她的720多萬元違法所得正在被追繳。

廣西13歲少女溺亡 手機留謎樣性侵影片

廣西13歲張姓少女6月失蹤後，被發現陳屍村子後山的水塘。張父恢愎女兒手機被刪除的數據後，發現數段少女疑似遭性侵、毆打的影片，他哀痛的認為影片中的少女疑似是他的女兒。但警方卻認為是網路影片，不予立案，家屬憤而再提刑事復核申請。

疫情後中國社區人臉識別增多 法律學者反彈

武漢肺炎疫情帶給中國社會的影響之一，是越來越多社區使用人臉識別。法律學者勞東燕說，人臉資訊一旦洩漏就是終身洩漏，風險極大...

重慶煤礦一氧化碳超標事故 已致16人死亡

據央視新聞發布，今天凌晨，重慶能投渝新能源公司下屬松藻煤礦發生一氧化碳超限（超標）事故，共造成17人被困。截至目前，17...

四川直升機墜毀3人罹難 同一機種2年前也摔死3人

四川黑水縣昨天發生一起直升機墜毀事件，機上三人全罹難，意外原因仍在調查。該直升機屬於深圳金石航空公司管理，曾由雲南鳳翔通航承租，不過，雲南鳳翔通航代表人農政華昨天表示已退租，當天是由金石航空執行調機計畫。

一箭雙星！陸長征火箭成功發射環境減災A、B星

據中國航天科技集團今天發布，27日11時23分，長征四號乙運載火箭在太原衛星發射中心點火升空，以一箭雙星的方式，成功發射...

曲婉婷母親案6周年 中紀委：境外不是資產轉移天堂

歌手曲婉婷近日在微博發文為涉嫌貪汙的母親發聲，引來許多網民質疑「母親被羈押後六年不敢回國，在國外用贓款逍遙自在，這就是妳的孝心嗎？」對於曲婉婷聲援母親，中紀委26日發文稱「境外不是資產轉移天堂」，對妄想「內外通吃」的貪官，應切實究責並如數追回境外贓款。

專騙女學生上床！教官炫耀「幫107個人破處」 貼出血染床單照

近日大陸一所技職學校的教官遭人爆料，利用職務之便誘騙百名女學生上床，事後還PO網炫耀說自己幫107個女生破處，令人震怒的是，這名教官不但沒有悔意，反而囂張地說「活在這個世界，如果不泡妞感覺挺無聊的」，事件曝光遭大陸網友群起撻伐。

無故駕車連撞路人3次 司機遭質問還大聲嗆：撞死你我賠得起

日前山東臨沂發生一起連撞路人事件，一名女司機突然駕車撞向一個路人，之後還踩油門再撞，前後撞了3次才停下。事後女司機不但沒道歉，還大聲嗆說「撞死你我賠得起」，又說自己買了巨額車保，可以賠多少就多少。事後警察拘捕這名女子，她因挑釁滋事被行政拘留，引起網友關注，為何她這樣撞人都只是行政拘留，「確實有點背景」。

重慶煤礦一氧化碳超標 17人受困井下

重慶市綦江區有煤礦發生一氧化碳超標事故，17人被困井下，救援工作正在進行中。

被電子遊戲塑造的一代 如何修好「遊戲學」？

對不少學生來說，打遊戲和好成績總難兼顧，最後被犧牲的似乎通常是學業。其實只要修好「遊戲學」，被遊戲塑造的一代，也能懂得利用遊戲。

中國盯線上賭博最大罌粟花 起底亞洲新賭王「洗米華」

新冠肺炎疫情下，透過視訊加上麥克風連上耳機，成為許多人現在的工作與生活標配。如果這些配備用在線上賭博，問題可大了。

熱門新聞

歐陽娜娜、張韶涵登台中共「十一」晚會 陸委會：若違反規定將查

美偵察機逼近中國 刷新抵近偵察距離最近紀錄

影／藝人參與十一 蘇貞昌狠批：享受民主健保還去對岸唱歌

台灣藝人受邀陸國慶晚會 蘇貞昌：國人自有公評

英學者：摧毀台灣民主 中共倒數計時

中國大陸因疫情陷空前孤立 分析：戰狼外交中場休息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。