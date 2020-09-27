廣西13歲少女溺亡 手機留謎樣性侵影片

廣西13歲張姓少女6月失蹤後，被發現陳屍村子後山的水塘。張父恢愎女兒手機被刪除的數據後，發現數段少女疑似遭性侵、毆打的影片，他哀痛的認為影片中的少女疑似是他的女兒。但警方卻認為是網路影片，不予立案，家屬憤而再提刑事復核申請。

香港01報導，張先生女兒放學回家後，被一名女同學從家中接走，自此就失去聯絡。張先生翌日向警方報案，結果下午在村子後山的一個水塘發現女兒的遺體。

經刑偵部門現場勘查，死者體表無外傷，排除外部暴力致死。警方在7月29日從死者同班同學陳女口中獲悉事發經過。陳女表示，當天放學後，她與死者相約玩耍，來到某個廢棄採石場水坑玩水。死者在玩耍期間不慎沉入深水，陳女試圖施救未能成功，事後感到害怕，回村後未向家長、老師及公安機關講述實情。

發現女兒手機的數據被刪除後，張父找技術人員恢復數據。手機中有數段影片，顯示有一名少女疑似遭性侵，以及數名全身赤裸的少女被毆打。張先生認為影片中的少女疑似是他的女兒。

警方調查過手機影片後，發現其中涉及色情、暴力的影片，是死者與網民聊天時，網民發送給死者的網路影片。