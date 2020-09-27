四川直升機墜毀3人罹難 同一機種2年前也摔死3人

四川黑水縣昨天發生一起直升機墜毀事件，機上三人全罹難，意外原因仍在調查。該直升機屬於深圳金石航空公司管理，曾由雲南鳳翔通航承租，不過，雲南鳳翔通航代表人農政華昨天表示已退租，當天是由金石航空執行調機計畫。

澎湃新聞報導，四川省阿壩州黑水縣公安局官方微博26日通報稱，事故發生在當天上午11時40分許，黑水縣境內距茂縣交界處200米處發生一起直升機墜毀事件。涉事飛機註冊號為B-70GZ，發動機型為Arriel2D，機型為AS350B3（俗稱「小松鼠」），註冊在深圳傑恩凱通用航空有限公司。

上游新聞報導，目擊者稱，飛機墜毀後，事發路段的山體和公路上均有殘骸分布，部分殘骸還在燃燒，部分殘骸還墜入河道。該直升機原計畫從阿壩州紅原機場飛往綿陽北川機場，此前由雲南鳳翔航空租借在阿壩紅原機場執行飛行任務，但鳳翔航空表示飛機已退租。

澎湃新聞引述一位長期在四川境內執行飛行任務的直升機飛行員的說法稱，失事直升機事前曾申請紅原、九寨溝、黃龍、若爾蓋等多條航線，作業區域為樹正瀑布（九寨溝）方圓30公里以內。這次在紅原縣都是低空飛行，應該是執行旅行飛行任務。

該飛行員說，事發地平均海拔3500以上，且處於高山峽谷地帶，這樣的環境容易形成亂流，對飛機的飛行安全構成威脅；另一種可能的情況是，該機在完成飛行任務從紅原轉場至北川機場時，在黑水縣境內遭遇低雲天氣，「不熟悉周圍環境，穿越團雲、低雲時可能直接和高壓線、山峰相撞」。

澎湃新聞引述阿壩電視台報導稱，阿壩紅原機場2019年與雲南鳳翔通航公司簽署合作協議，採用高原型直升機成功開通了紅原至馬爾康、紅原至阿壩縣、紅原至九黃機場等低空運輸航線，以及空中看草原的低空旅遊業務。