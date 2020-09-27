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專騙女學生上床！教官炫耀「幫107個人破處」 貼出血染床單照
近日大陸一所技職學校的教官遭人爆料，利用職務之便誘騙百名女學生上床，事後還PO網炫耀說自己幫107個女生破處，令人震怒的是，這名教官不但沒有悔意，反而囂張地說「活在這個世界，如果不泡妞感覺挺無聊的」，事件曝光遭大陸網友群起撻伐。
根據陸媒報導，近日網上瘋傳一篇「某技職學校教官亂搞學生，讓107位女生破處」的貼文，當事人利用職務之便尋找下手目標，平時靠著花言巧語討對方開心，目前已有100多位女學生受害。
令人髮指的是，這名教官還跟朋友炫耀自己幫百位女生破處，甚至貼出血染床單的照片，離譜行徑讓人看傻了眼。此外，一名女學生的哥哥得知此事後，氣得傳訊息找對方理論，並準備採取法律途徑，怎料該名教官毫不在乎，甚至挑釁地說「加油，我嚇得尿褲子了」、「你不報警我看不起你」。
消息傳開後，大陸網友留言砲轟，「支持報警，讓禽獸遠離校園」、「好不要臉，完全沒有悔意」、「真的是渣男，女生一定要好好保護自己」、「傻眼，這種人竟然是教官」、「看不下去，趕快抓去關」。
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