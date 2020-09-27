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無故駕車連撞路人3次 司機遭質問還大聲嗆：撞死你我賠得起
日前山東臨沂發生一起連撞路人事件，一名女司機突然駕車撞向一個路人，之後還踩油門再撞，前後撞了3次才停下。事後女司機不但沒道歉，還大聲嗆說「撞死你我賠得起」，又說自己買了巨額車保，可以賠多少就多少。事後警察拘捕這名女子，她因挑釁滋事被行政拘留，引起網友關注，為何她這樣撞人都只是行政拘留，「確實有點背景」。
事件發生於9月18日，遭撞的汲姓女子稱，當時她站在商店前和同事聊天，突然涉事女車主駕車衝過來，眼看快撞到時，她馬上後退一步，怎知那名司機還緊接踩油門，撞向她右側，身旁同事馬上用手推車嘗試阻擋，女司機之後又踩了一次油門，撞到她的小腿。
汲女馬上找那個女車主對質，結果對方完全沒有道歉的意思，也不知道她為何要撞人，「第一次威脅要撞死我，第二次說自己有200萬的車險，撞死你還能賠多少錢之類」，揚言撞死你我賠得起，隨即她便報警處理。不過，陸媒指出如果是故意造成的交通意外，保險是不會賠償。
9月23日，山東公安發通報指9月18日下午2時半，一名周姓女司機無故駕車撞向汲姓女子，並將她撞傷，經法醫檢查發現汲女受了輕傷，涉事的周姓女司機涉嫌挑釁滋事已被行政拘留。不過大陸網友質疑，為何女司機夠膽開車連續撞路人卻只是行政拘留，「這應該要吊銷駕照，屬於殺人未遂吧？」，也有人認為可能她真的有點背景。
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文章授權轉載自《香港01》
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