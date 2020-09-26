快訊

不斷更新／「討好不見得被喜歡」 高怡平18年再登台摘金

金鐘追思催淚！劉真、羅霈穎、小鬼黃鴻升都出現 台下哭慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滴滴柳青：無人駕駛技術漸完善 交通事故會降低

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
滴滴出行總裁柳青表示，隨著無人駕駛技術的完善，交通事故會降低甚至消失。圖/新浪科技
滴滴出行總裁柳青表示，隨著無人駕駛技術的完善，交通事故會降低甚至消失。圖/新浪科技

滴滴出行總裁柳青25日表示，隨著無人駕駛技術的完善，交通事故會降低甚至消失，而無人駕駛技術就像是交通領域的青黴素，發明後每年能挽救千萬個因細菌感染而死亡的人。

新浪科技報導，柳青在福州舉辦第三屆全國青年企業家峰會上表示，企業的高度在於是否在解決人類的重大問題，滴滴的初心是希望能用先進的科技和服務理念，解決人們的出行問題，解決路上的焦慮，解決越來越緊張匱乏的資源問題。

以無人駕駛技術為例，全球每年死於交通事故的有135萬人，而無人駕駛可以避免很多人的局限性，有360度視野、可以立刻保存和分享事故經驗、不會受到疲勞醉酒等危險駕駛的影響。

今年6月，滴滴首次向公眾開放了無人駕駛服務，目前中美兩地已有近400人的團隊，已獲得北京、上海、蘇州、美國加州等地路測資格。

事故 北京 滴滴出行

延伸閱讀

WiFi 6會比5G提早達陣

重大決策！美國加州宣布2035年起將禁售新出廠汽油車！

藍紹敏從蘇州市委書記升任貴州省副書記

蘇州文明碼事件：中國「黑鏡」夢想的社會積分...為何總不行？

相關新聞

陸大亨去世留47間房 4子女卻繳不起學費

豪門爭奪家產的戲碼經久不衰，湖南省長沙市一名房地產老闆羅先生去世後留下大筆財產，但與前妻唐女士生下的四個孩子卻過得並不好，兄妹四人因在美留學欠租...

河北首出明令禁餐飲浪費 設最低消費可罰4萬元

在中國新一輪「光盤行動」中，河北省成為首個通過新法禁止餐飲浪費的省市；而餐廳誘導消費者超量點餐或設最低消費，最高可罰人民...

中國盯線上賭博最大罌粟花 起底亞洲新賭王「洗米華」

新冠肺炎疫情下，透過視訊加上麥克風連上耳機，成為許多人現在的工作與生活標配。如果這些配備用在線上賭博，問題可大了。

滴滴柳青：無人駕駛技術漸完善 交通事故會降低

滴滴出行總裁柳青25日表示，隨著無人駕駛技術的完善，交通事故會降低甚至消失，而無人駕駛技術就像是交通領域的青黴素，發明後...

不滿前妻離婚後說閒話 陸男夜半磨刀開殺戒

四川省瀘州市古藺縣大村鎮豐水村58歲安姓女子一家四口24日凌晨在家中遇害，警方查出嫌疑人是安女42歲的張姓「前夫」。張姓男子疑因不滿安女分手後說他的閒話...

26歲「白富美」斂財12億 揮霍百萬來美容

在朋友和客戶眼中，年僅26歲的小盧年輕貌美事業有成。殊不知，她肆意揮霍的錢財竟來自於非法集資，且兩年來非法集資的金額累計高達人民幣3億餘元（約新台幣12億元），最終造成被害人實際損失人民幣1900餘萬元...

初生女嬰遭布塞口、裝袋棄垃圾桶慘死 17歲小媽媽被捕

香港天水圍前日發生一宗令人心酸的棄嬰事件，初生女嬰被揭全身赤裸遭遺棄在垃圾桶旁慘死。據了解，警方展開調查，翻查閉路電視片段，發現案發前有人手持裝着嬰屍的環保袋，追查下在24日晚上7時許，在元朗一單位拘捕一名中六17歲女學生。

16歲少年亂傳13歲女童裸照 她揪朋友報復、逼他脫褲拍照

13歲女童與一名在社交媒體認識一名16歲少年交往時，曾把裸照傳給男方，男方卻把照片發送給同學。女童事後大怒並夥同6人教訓少年，對少年拳打腳踢之餘，並要少年脫褲讓她拍照及傳給朋友。女童等7人被控，其中一名16歲早前認罪的男被告，昨(25日)在屯門法院獲判感化，裁判官水佳麗著他珍惜機會，又提到早前有未成年被告被判感化後，上訴庭認為不適合。

李文亮條款入法 北京：非惡意不實報告不追責

陸媒報導，中國北京市人大常委會昨天審議通過「北京市突發公共衛生事件應急條例」，條例規定，任何單位和個人有權向政府及其有關...

明年起 北京桶裝瓦斯也需實名購買

繼手機、車票、網路、網遊、菜刀、感冒藥、爆竹等必須實名購買，北京桶裝瓦斯銷售也將採實名制。據新京報報導，明年起，北京將實...

她失蹤一夜成浮屍、手機資料全刪光 修復後驚現性侵影片

日前在中國廣西一名少女在放學後離奇失蹤，父親打電話始終聯絡不上她，四處奔波尋人也未果，失蹤一夜後，少女疑似失足落水身亡已成浮屍。事後，父親卻發現女兒手機裡的資料遭刪除，修復後才發現裡面有一段女兒慘遭性侵的影片。

「差評」恐懼 從線上蔓延線下

吃到皮厚餡少的包子，買了質量不符的花束，你會上網給店家差評嗎？互聯網發達的時代，不少消費者都會選擇這麼做，但近日在北京、上海兩座大城市卻發生顧客因為給了差評而被店家蠻橫對待的事件，讓許多想分享消費經驗的人不禁要問：「以後只能發好評，不能給差評了嗎？」

熱門新聞

她失蹤一夜成浮屍、手機資料全刪光 修復後驚現性侵影片

王丹：兩岸不再絕對和平 應以「準戰時狀態」加強軍備

奇葩員工福利！公司中秋送保險套 要員工假期後交體驗心得

陸大亨去世留47間房 4子女卻繳不起學費

歐陽娜娜、張韶涵登台中共「十一」晚會 陸委會：若違反規定將查

桌遊「逆統戰」 遭批滲入台獨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。