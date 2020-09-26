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滴滴柳青：無人駕駛技術漸完善 交通事故會降低
滴滴出行總裁柳青25日表示，隨著無人駕駛技術的完善，交通事故會降低甚至消失，而無人駕駛技術就像是交通領域的青黴素，發明後每年能挽救千萬個因細菌感染而死亡的人。
新浪科技報導，柳青在福州舉辦第三屆全國青年企業家峰會上表示，企業的高度在於是否在解決人類的重大問題，滴滴的初心是希望能用先進的科技和服務理念，解決人們的出行問題，解決路上的焦慮，解決越來越緊張匱乏的資源問題。
以無人駕駛技術為例，全球每年死於交通事故的有135萬人，而無人駕駛可以避免很多人的局限性，有360度視野、可以立刻保存和分享事故經驗、不會受到疲勞醉酒等危險駕駛的影響。
今年6月，滴滴首次向公眾開放了無人駕駛服務，目前中美兩地已有近400人的團隊，已獲得北京、上海、蘇州、美國加州等地路測資格。
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