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內蒙之後雲南也傳鼠疫 3歲童疑似感染

中央社 / 台北26日電
繼內蒙古之後，中國雲南省勐海縣西定鄉一處村寨近日也傳出鼠間鼠疫，並有一名3歲兒童被診斷為疑似腺鼠疫病例，正接受治療。示意圖／Ingimage
繼內蒙古之後，中國雲南省勐海縣西定鄉一處村寨近日也傳出鼠間鼠疫，並有一名3歲兒童被診斷為疑似腺鼠疫病例，正接受治療。示意圖／Ingimage

繼內蒙古之後，中國雲南省勐海縣西定鄉一處村寨近日也傳出鼠間鼠疫，並有一名3歲兒童被診斷為疑似腺鼠疫病例，正接受治療。當地已啟動四級緊急應變機制，並在全縣展開滅蚤、滅鼠行動。

據新華社，發生疫情的村寨距離勐海縣城約3小時車程，近日發現3隻死因不明的鼠屍，鄉政府報告縣疾控中心後，經省地方病防治所和州疾控中心實地調查，並結合實驗室檢測，於21日初步判斷西定鄉發生鼠間鼠疫。

經全面排查，截至昨天下午6時，一名3歲兒童被診斷為疑似腺鼠疫病例，病情表現為輕症，經治療，患者病情穩定。

報導稱，中共雲南勐海縣委、縣政府啟動突發公共衛生事件四級應變機制，成立鼠間鼠疫疫情處置工作指揮部，組建專家專業隊伍，開展檢診檢疫。

此外，當地開始全面排查發燒病人，對疑似病人採取隔離觀察、流行病學調查等疫情防控措施與工作，並同時在全縣展開「以滅蚤、滅鼠為重點的愛國衛生運動」。

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