不滿前妻離婚後說閒話 陸男夜半磨刀開殺戒

四川省瀘州市古藺縣大村鎮豐水村58歲安姓女子一家四口24日凌晨在家中遇害，警方查出嫌疑人是安女42歲的張姓「前夫」。張姓男子疑因不滿安女分手後說他的閒話，半夜起床磨刀後摸進安家行凶，殺害安女26歲兒媳、12歲、6歲孫子，但安家2歲小孫女未遭毒手，張男事後稱，這是他刻意給安家「留了最小的那個女兒」。

紅星新聞報導，張男和丈夫意外去世多年的安女，過去兩三年裡相戀並組建過家庭。據村支書劉攀表示，安女是三個孫子的奶奶，而張男還沒有自己的孩子。由於兩人年齡相差了16歲，張男的一位遠房親戚說，他曾勸過張男說他和安女不適合，但急切地想有個家的張男沒有聽從他的建議。

劉攀說，2017年，張男和安女辦了喜酒，但沒有辦理婚姻登記手續，兩人婚後常為一些家庭瑣事爭吵，案發前幾個月徹底決裂，兩人通過村組幹部參與並見證簽訂了分手協議，約定此後雙方相互不再來往，也不得干涉彼此的家庭和生活。

劉攀表示，張男是文盲，一輩子待在農村，快40歲還娶不上媳婦。在村民們的印象中，張男勤快但性情有點執拗。豐水村多位村民表示，張男在和安女「結婚」生活期間，張男自己發展了十多畝獼猴桃，也幫安女發展、管理家裡的十多畝獼猴桃。

張男行凶後，24日凌晨3時30分左右曾去找了同村73歲的羅慶剛借打火機抽菸，並告訴羅慶剛：「我殺了四個人，只給他留了最小那個女兒」。羅慶剛問張男殺了誰，張男反問：「你說我會殺了誰嘛，我殺了屋頭的（老婆）」，至於為何要殺安女一家，張男稱是因為安女說他的閒話，他半夜越想越睡不著，於是起來磨刀，然後摸進安女家行凶殺人。

張男說完就以「去山上躲幾天」為由離去。羅慶剛和被驚醒的大兒子羅傑華決定報警。警方隨後在大山深處小地名叫「鴨子嘴」的機耕道上逮獲張男，張男坦承犯案。安女的兒子、女兒等都在外打工，目前已經返鄉處理善後。

村民說，案發前，他們經常看到張男帶著安女最小的孫女玩耍，或許是張男經常帶這個孩子，內心喜歡這個孩子，這個小孫女才未遭毒手。