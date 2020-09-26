陸大亨去世留47間房 4子女卻繳不起學費

豪門爭奪家產的戲碼經久不衰，湖南省長沙市一名房地產老闆羅先生去世後留下大筆財產，但與前妻唐女士生下的四個孩子卻過得並不好，兄妹四人因在美留學欠租、付不起學費被迫回國，向奶奶和大伯討要父親留下的財產，卻被告知父親還欠著千萬債務。

澎湃新聞報導，19年前，唐女士生下四胞胎，是典型的含著金湯匙出生的孩子，四胞胎裡只有老二是女孩，在他們4歲那年，唐女士與孩子的父親羅先生因感情不和離婚。

2015年，羅先生意外身亡，留下了47套房產、公司股權、存款等遺產，卻沒有留下遺囑。

羅先生留下的遺產一共有8名繼承人，除了四胞胎之外，還有羅先生的母親、現任妻子等人，但要繼承這筆財產，首先要面對的是，羅先生作為公司法人、最大股東需要承擔的幾千萬元債務。一片混亂之際，四胞胎的奶奶提起訴訟，拿到了四胞胎的監護權。隨後，奶奶將年僅14歲的四胞胎送到美國讀書，孩子的姑姑在美國陪他們住了一年，年近80歲的奶奶也特地去美國照顧了他們一段時間。

報導說，今年3月，四胞胎中的老大和老二在美國收到了大學的錄取通知書，老三和老四也準備申請學校。就在此時，姑姑告訴他們，家中已經無力負擔兄妹四人的學費和生活費。因為沒有錢交房租，四胞胎被房東趕了出去，暫時寄住到姑姑的朋友家中。眼看著讀大學的費用無望，老三和老四被迫放棄了申請大學。走投無路之際，四胞胎數月前回到中國。

據報導，四胞胎的大伯表示，羅先生雖然留下了大量的房產，但債務更是沉重，高達幾千萬元。「8個繼承人都被起訴，很多資產被查封了。」2018年，四胞胎奶奶作為他們的監護人與其他繼承人一起簽訂了羅先生的遺產分割析產協議，現在屬於四胞胎和羅先生母親的遺產，只剩下7套房產和商舖。「其中6套登記在老太太名下，還有1套在老太太與四胞胎五個人名下。

儘管還留有資產，但四胞胎與奶奶對於如何處置它們卻存在分歧。四胞胎因為沒有學費，面臨讀不了大學困境，希望能盡快籌到錢。目前雙方還在商討最終的分配方案。