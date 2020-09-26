26歲「白富美」斂財12億 揮霍百萬來美容

在朋友和客戶眼中，年僅26歲的小盧年輕貌美事業有成。殊不知，她肆意揮霍的錢財竟來自於非法集資，且兩年來非法集資的金額累計高達人民幣3億餘元（約新台幣12億元），最終造成被害人實際損失人民幣1900餘萬元（約新台幣8100萬元）。杭州市臨安區檢察院25日以涉嫌集資詐騙罪對盧女依法提起公訴。

錢江晚報報導，「我之前是做房地產中介的。2017年臨安行情好，我也做成了不少單子，但一年人民幣20來萬（約新台幣85萬元）的中介費也只夠我生活開銷。我看到其他中介低價買進高價賣出房子賺錢賺得多，自己便也動了心思。」

據報導，小盧2016年在臨安開了一家房產中介公司，僅是掛靠在其他公司進行中介服務。2017年年底，正值臨安房市大熱。在得知某業主打算以每平方低於人民幣1萬元（約新台幣4.2萬元）的價格出售二手房時，小盧就想自己「吃進」。於是，小盧向他人借了人民幣20萬元，約定借期半個月，而利息就要近人民幣10萬元（約新台幣42萬元）。小盧算了一下快進快出這套房子就能賺30萬。但看到房產市場火爆，業主又不賣了。

半個月後，小盧為還借款，又到他處借款還前債，從此走上了高息借錢的不歸路。錢越借越多，但因好面子，仍繼續拆東牆補西牆，借款的金額如滾雪球般越滾越大。手裡的錢多了之後，小盧出手也很大方，買衣服買首飾買包，隨手就能花掉上萬塊錢。兩次赴上海整容，消費人民幣72萬元（約新台幣300萬元）。在杭州的四家美容院消費了人民幣200多萬元（約新台幣850萬元）。

報導稱，2019年底，一借款人逼著小盧還錢，一算，本金加利息已高達人民幣2000多萬元（約新台幣8500元）。為了還款，小盧編造了「銀行流水太大，要求其存入人民幣2000萬元驗資，為期一個月」的謊言，繼續向親戚、朋友、同學借錢。一個月到期後，債權人在多次上門索債無果後報警。

臨安區檢察院受理本案後，經審查認定：2017年12月至2020年2月期間，盧女在無實際償還能力的情況下，虛構事由，以高額佣金或利息為誘餌，長期多次向30餘名社會不特定對象非法集資累計人民幣3億餘元，所得款項被用於歸還前債、支付利息、消費揮霍等。至案發，共計造成被害人實際損失人民幣1900餘萬元，其行為已構成集資詐騙罪。