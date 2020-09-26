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初生女嬰遭布塞口、裝袋棄垃圾桶慘死 17歲小媽媽被捕

香港01 / 凌逸德
女嬰被發現時已死亡，屍身發紫。 圖／香港01
女嬰被發現時已死亡，屍身發紫。 圖／香港01

香港天水圍前日發生一宗令人心酸的棄嬰事件，初生女嬰被揭全身赤裸遭遺棄在垃圾桶旁慘死。據了解，警方展開調查，翻查閉路電視片段，發現案發前有人手持裝着嬰屍的環保袋，追查下在24日晚上7時許，在元朗一單位拘捕一名中六17歲女學生。

據了解，有人在警方人員警誡下，承認當日誕下女嬰後，女嬰仍然哭叫，她感到驚慌而以布塞住女嬰的口，並將女嬰放入環保袋內掉棄。警方表示，該名17歲少女涉嫌「殺嬰」被捕。法醫將會剖驗嬰屍以確定其死因。

事發於周三（23日）凌晨約4時51分，一名75歲男途人行經天水圍天祐苑祐康閣對開近天福路的巴士分站時，發現花槽邊的一個垃圾桶旁，藍色環保袋內有一件可疑物體，他揭開查看赫見為一名嬰孩，大驚報警。死者為一名初生女嬰，女嬰身長約40公分，當時全身赤裸，連着臍帶，被置於一個藍色環保袋內。

案件交由元朗警區重案組跟進，消息指，警方翻查閉路電視片段，發現案發前曾有人手持藍色環保袋，並棄於上址，於是鎖定一名涉案人士。至24日晚上7時許，人員前往元朗竹新村一單位，拘捕一名17歲少女，她涉嫌「殺嬰」，現正被扣留調查。警方初步調查顯示，少女懷疑於周二（22日）單位內誕下女嬰後將其棄置。

據了解，被捕少女為中六生，誕嬰前數天剛過生日。有人承認誕下女嬰後，因女嬰哭鬧而感到恐慌，於是以布塞入其口中，之後再以環保袋裝起女嬰，棄於天水圍的垃圾桶旁。法醫稍後將會剖屍確認女嬰的死因。

延伸閱讀：

天水圍嬰屍｜初生女嬰被棄天祐苑垃圾桶旁 全身赤裸連着臍帶死亡

葵涌工廈37歲女子如廁遇瞥伯 警翌日拘1男

文章授權轉載自《香港01》

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