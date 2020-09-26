李文亮條款入法 北京：非惡意不實報告不追責

陸媒報導，中國北京市人大常委會昨天審議通過「北京市突發公共衛生事件應急條例」，條例規定，任何單位和個人有權向政府及其有關部門報告突發公共衛生事件隱患。

新京報報導，「應急條例」並規定，對報告的突發公共衛生事件隱患，經調查核實的，市、區衛生健康部門對報告人予以獎勵，「對非惡意的不實報告不予追究責任」。

這項新法25日公布實施後，被大陸網友稱為「李文亮條款」。北京也成為中國第一個對「吹哨人」提供法律保障的一級行政區。

「應急條例」還規定，任何單位和個人有權向監察機關舉報有關公職人員應急工作中的違法線索，有權向有關部門舉報應急工作中有關遲報、謊報、瞞報、漏報突發公共衛生事件等各種行政違法行為。接到舉報的監察機關和有關部門應當依法及時調查處理，並對舉報人的個資保密。

此外，深圳市的吹哨人條款也將在10月1日上路。

據官方深圳特區報報導，深圳市人大常委會8月26日通過「深圳經濟特區突發公共衛生事件應急條例」，是中國首部地方應急條例，將於2020年10月1日正式實施。

根據「應急條例」，深圳鼓勵公民、法人和其他組織透過公共衛生熱線、政府網站、政務新媒體等途徑反映突發公共衛生事件資訊，舉報有關遲報、謊報、瞞報、漏報突發公共衛生事件行為。

「應急條例」明定，有關部門應當對舉報人的個人資訊和人身安全提供必要保護；「對非惡意報告的單位和個人，不予追究法律責任」。

武漢中心醫院醫師李文亮在疫情爆發之初，透過網路示警，卻被控「散布謠言」遭警方訓誡。他染疫過世後，引發海內外強烈迴響，被視為中共打壓言論自由、隱匿疫情的犧牲者。其後，中國官方追奉他為烈士。