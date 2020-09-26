她失蹤一夜成浮屍、手機資料全刪光 修復後驚現性侵影片

日前在中國廣西一名少女在放學後離奇失蹤，父親打電話始終聯絡不上她，四處奔波尋人也未果，失蹤一夜後，少女疑似失足落水身亡已成浮屍。事後，父親卻發現女兒手機裡的資料遭刪除，修復後才發現裡面有一段女兒慘遭性侵的影片。

據西南商報報導，事發於中國南寧市橫縣校椅鎮，有一名13歲少女張倩（化名）的父親在6月28日晚間回家後發現女兒還沒回到家，而其他家人稱她下午從學校補完課回到家後，與一名姓陳的同學出去玩了。但直到深夜，張倩手機仍關機聯絡不上人，對此，有鄰居表示在下午曾看見她和同學在一起，晚上約7點時還看到她在路邊與人講電話。

為尋找女兒的蹤跡，隨後父親就前往陳同學家，對方卻表示不知道張倩的行蹤，報警當日的下午3點半父親就接獲警方電話表示，竹花村定妙嶺山上一處廢棄採石場的水坑內有具浮屍，最終證實正是女兒張倩。對此，父親表示自己趕到現場時，看到那具屍體面部朝下無法識別，「但腳上那對運動鞋，有點像我女兒的。」

直到女屍撈起來後，現場法醫稱是溺水身亡的，要讓父親簽下「不予立案通知書」，表示警方不在調查這起案件，卻遭拒絕。事發後，父親說明當時為方便聯繫女兒，有買給他有一台手機，但在事發現場不但沒有找到手機，她隨身佩戴的一塊價值 600 多人民幣（約新台幣2500元）的玉佩也不翼而飛。

但意外的是，警方隔日通知父親，張倩的手機在陳同學家被發現，但裡面所有的通訊軟體及紀錄都遭刪除，找人修復數據後，才發現手機裡面竟有段張倩在草坪上遭到性侵的影片，甚至有其他全身裸露的少女在被虐打的片段。

對此，父親便合理懷疑女兒的死因與性侵有關，且事後還有陌生電話試圖登錄張倩的微信，經警方調查後才發現這些電話全都刻意關機或停話，目前警方正進一步調查釐清案件細節。