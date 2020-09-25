「差評」恐懼 從線上蔓延線下

吃到皮厚餡少的包子，買了質量不符的花束，你會上網給店家差評嗎？互聯網發達的時代，不少消費者都會選擇這麼做，但近日在北京、上海兩座大城市卻發生顧客因為給了差評而被店家蠻橫對待的事件，讓許多想分享消費經驗的人不禁要問：「以後只能發好評，不能給差評了嗎？」

被說包子皮厚餡少 狗不理嗆報警

第一件被曝光的涉事店家是知名的「狗不理」包子。9月8日，微博博主谷岳發布狗不理包子（王府井總店）的探店視頻，谷岳在視頻中說，他在一個點評網站中，發現王府井狗不理餐廳是北京王府井東單地區評分最低的一家店，只有2.85分，於是去這家店體驗一次。

視頻中，他走進餐廳，花60元（人民幣，以下同）買了一籠8個的醬肉包，又花38元買了一籠8個的豬肉包。谷岳在品嘗後表示，醬肉包餡料中幾乎全是肥肉，沒有真材實料；豬肉包則皮厚餡少，麵皮黏牙」，最後為這次的體驗做了總結稱，「要說也沒那麼難吃，這種質量20塊錢差不多，100塊錢兩屜有點貴」。

谷岳這段視頻被多個平台用戶轉發，10日，「王府井狗不理店」透過微博帳號發布聲明稱谷岳傳播虛假內容，侵犯了餐廳的名譽權並造成相關經濟損失，要求立即停止侵權行為並公開道歉，並稱餐廳已報警。

王府井狗不理店發布的聲明經多家媒體報導後，引來大批網民不滿留言：「難吃還不讓人說？」、「說不好吃就被報警，活久見」。多家媒體也刊出批評王府井狗不理店報警是「不知反省的小題大作」的評論文章。15日，狗不理集團發布解除與狗不理王府井店加盟方合作，並稱集團將嚴肅整改，同時為此事件致歉。

在狗不理王府井店事件中，店家到底有沒有報警，目前未獲證實，但另外一件因為給了差評而引發的糾紛，則是真的報了警。

挨批花束廣告不實 店家跟蹤到校

上海交通大學一名女學生和同學在教師節買花送老師，她在上海閔行區某花店花570元訂購兩束鮮花，但10日收到的花束與預定的樣子不符，加錢預定的百合花也沒送來。女學生稱，她到花店要求退還百合的30元，但花店老闆娘態度差且拒退錢，她打算拍店舖照片在點評網站上發差評，卻激怒了老闆娘毆打她、打落摔壞她的手機、雨傘，只有報警處理。

女學生說，她後來上點評網站給這家花店打差評，並上傳打人視頻。女學生稱，之後，12日她接到一個疑與這家花店有關、自稱閃送的人套問她的個資，害怕之餘打電話警告花店不要再來騷擾自己，沒想到花店竟找到她的學校來了，後來在老師調停下，雙方達成商家老闆及其親屬不再騷擾女學生、商家賠償女學生買花的錢、女學生刪除差評和相關視頻並保證不再發表等三點協議。

網民為女學生抱不平，認為這份協議是放棄了自身權益，但女學生說，為了不造成學習困擾，「我也就忍了」。

據觀察者網報導，花店事後又提出要求稱，以後只要有人說花店的壞話，女學生都要負責，買花的錢也不退了。女學生決定不再隱忍，將她和花店的事件全過程在網上曝光，並稱已報案，「相信警方會給我一個公道」。

這起女學生買花買到最後必須報警的案件，尚未獲得花店方的說法，但女學生所稱的事發經過，看在許多人眼中，無疑是一場「驚魂記」。試想，只因買到一束覺得質量不符的鮮花而維權，就要遭受對方追打甚至千方百計追蹤自己的對待，這已經不是「恐懼」二字所能形容。

綜合狗不理和花店的事件，源頭都是顧客給了差評，共同點是店家都無法接受這樣的差評。那究竟顧客有沒有權利在網絡上給店家差評？

綜合律師的說法，餐廳是公共場所，消費者購買了餐飲服務，有權利對這個消費過程進行個人評價。但前提是，消費者給出的差評，必須是自身到餐廳的真實體驗過程，且內容主要是關於口味、食材、服務等方面的個人客觀評價，沒有虛構不實內容，否則這個差評若超過了商店適度容忍的義務，消費者就可能構成侵權。

王思聰、林更新也給過差評稱排雷

事實上，不是只有一般民眾，許多名人也給過店家差評。例如2019年，北京普思投資有限公司董事長、萬達集團董事王思聰，就曾因為給了成都某日料店一條差評衝上熱搜，當時他稱寫這條點評是為了幫大家排雷。藝人林更新也曾因網上購買辣條給過店家差評，他還把店家「你是怎麼嚐出來的，還真是林狗呀！」的回覆發在自己的社交平台上，讓這起消費「糾紛」以「幽默」收場。

對多數的消費者來說，上網給店家差評是為藉著自己的經歷，避免更多網民踩雷，這是以公益為出發點；對許多店家而言，差評會影響生意，第一時間通常很難微笑以對，更別說會馬上想到該如何改進。如果雙方都能站在良善的基礎上，建立「給差評應是為了讓店家的服務品質更好，更多消費者能因此受到保障」認知甚至共識，相信類似的「購物恐懼」和「差評恐懼」會少得多。

憤怒→崩潰店家為何聞差評色變？

為什麼店家面對顧客的差評，第一個反應通常是慌張、憤怒，甚至最後可能因「崩潰」而做出難以收拾殘局的行為？主要原因還是差評會影響生意，這又與互聯網時代快速發展有關。

以實體店面來說，目前許多點評平台對店家建立了顧客評分機制，並會定期對評分統計、評價，由於互聯網時代下，許多消費者會根據這些點評平台的評分、評價來過濾、選擇自己想去的店家，店家一旦負評增加，或是負評因此在網絡上「被大量轉傳」，不僅收入會下滑，店家商譽也可能受損。

對網絡上的賣家而言，電商平台的評價系統更是把「利刃」。多家電台平台對賣家的評價略分為好評，中評，差評三等。網絡購物因為無法看到實體店面及商品，消費者大都依據電商平台上消費者購票後的商品評價購物，差評占比太高，購買欲望就低，或是乾脆不買了；再加上平台多有「差評多就限制流量」的規定，迫使賣家再怎麼樣也要努力維持自己的商品的正面評價，否則網店沒流量，就開不下去了，在這種情況下，有多少賣家面對差評會有好EQ？

職業差評師 擾亂市場

另一個原因是，近年不少職業差評師擾亂市場。職業差評師是靠著專門給店家差評謀生的人，原因可能來自索要錢財或是同業競爭。儘管電商平台已開始整頓類似行為，維護交易的公平性，仍不時傳出職業差評師侵害賣家權益的案例。長期累積下來，使得許多賣家面對差評，第一個反應不是改進自已商品品質，而是主觀上「對方是惡意的」所引發的憤怒情緒。