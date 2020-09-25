網賭害的？ 江蘇1家4口同日亡

死者朱姓夫婦。（取材自紅星新聞）

江蘇連雲港墩尚鎮三興村原本一家五口三世同堂的家庭，7月24日那天，朱文喬的兒子、兒媳、孫子、孫女均在當天離開了人世，警方說他的兒子在網上賭博、因欠巨額賭債服毒自殺，朱文喬對此表示懷疑，還說沒有發現兒子有賭博的現象。

綜合媒體報導，朱文喬親屬朱女士說，朱文喬的兒子今年28歲，妻子24歲，有一雙兒女，女兒今年七歲，小兒子今年五歲。朱文喬的兒子以往在港口打工，家中蓋有三層樓房，家庭經濟情況還算不錯。

「事發前一切都很正常。」朱女士稱，7月24日下午5時左右，朱文喬發現樓上的空調一直在滴水，上樓檢查發現二樓東房門窗緊閉，進入房間後發現上的孫子、孫女身體已經僵硬，兒子、兒媳口吐白沫不省人事，並看到農藥瓶子，朱文喬大驚、撥打120求救電話。但最終四人均離開了人世。

朱文喬說警方到達後，曾拿走兒子、兒媳的手機等物品調查，事發後警方向他宣讀了「案件介紹」、遺書等，說是朱某因在網上賭博欠錢金額巨大，遂服毒自殺，「我就一直對這個有懷疑，我沒有發現小孩有賭博的現象。」朱文喬多次向警方索要遺書未果，其訴求是希望警方能向其出具死亡證明材料以申請保險理賠。

朱女士說，在家屬的要求下，警方出具了一份遺書複印件，此遺書的口吻應朱某寫給妻子哥哥的，內容顯示：「這是我的東西都拿走，不用就扔了，和櫃子不是我的，剩下都是的，洗手間也有。我和你小妹走了，別傷心，也別難過，我和你小妹欠你們的來生在（再）還，別讓爸媽難過。」