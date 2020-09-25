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黑龍江30女中學生街頭群毆 兩校校長撤職

世界日報 / 中國新聞組／北京25日電
黑龍江依蘭兩夥女學生聚眾鬥毆，涉事兩所學校的校長因此被免職。（視頻截圖）
黑龍江依蘭兩夥女學生聚眾鬥毆，涉事兩所學校的校長因此被免職。（視頻截圖）

黑龍江哈爾濱市依蘭縣逾30名中學女學生日前在街頭集體毆鬥，警方至今拘捕22人，全部均未成年，其中16人為在校學生。事件引起網民熱議，涉事兩校校長均被革職。

香港01報導，事發於依蘭縣第二中學校外的五國城廣場附近，網上片段顯示，現場逾30名女生互相毆打，多名女生更持有短棍，且不停粗言辱罵對方。警方調查後指出，一名蓋姓的女生與職教中心一名隋姓女生率先發生打鬥，其後蓋女召來約20多人，隋女也召集10多人前來參與毆鬥。

網上不少留言均對事件表示非常震驚，「初中這年紀最天不怕地不怕，但這群女孩子也太彪悍了吧」。

事後，當地教育局決定對該縣教育局兩名副局長及涉事兩間學校的教職員等12人進行嚴重處分，其中兩間學校的校長均被革職；依涉事的隋女也遭開除，而依蘭縣第二中學校則對蓋女進行嚴肅批評教育。

黑龍江依蘭兩夥女學生聚眾鬥毆。（視頻截圖）
黑龍江依蘭兩夥女學生聚眾鬥毆。（視頻截圖）

教育局 未成年

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