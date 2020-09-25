黑龍江30女中學生街頭群毆 兩校校長撤職

被性侵是受害者的錯？中國美術學院2020《新生安全知識手冊》中一段關於性侵害的說明文字近日在網路上引發爭議，該手冊稱受害者是因為「注重打扮、長相漂亮、處事輕浮、膽小懦弱」等原因，才「讓人抓住把柄」。對此，中國美術學院雖承認在編寫過程中可能考慮不足，但仍強調是從過去處理過的案子的「總結」。

2020-09-25 13:19