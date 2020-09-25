要求解封！西安、合肥高校生 宿舍「喊樓」

西安外國語大學學生日前在宿舍陽台集體「喊樓」(也稱「畢業叫」，大聲喊出心聲)，要求學校「解封」的視頻在網上瘋傳，事件一度登上微博熱搜榜。網上隨後有消息稱，該事件已上升到政治層級，安全部門經調查，稱有外國勢力挑唆，網友炸了鍋，「無所不在的境外敵對勢力又成背鍋俠！」。

繼西安外國語學院之後，合肥工業大學學生宿舍也爆集體「喊樓」，要求解封，要求放假。因目前學校實施封閉管理，且在國殤日和中秋節學校只放一天假，引發學生抗議。

自由亞洲電台報導，西安外國語大學至少有8棟宿舍的學生不滿校方從8月底開學後，一直不讓學生進出校園，17日深夜不斷呼喊「解封」口號抗議，持續了至少半個小時。學生還指控，全校4個女生浴室經常只有一個可以使用，校方就讓全校女生在一個浴室裡洗澡。

對此，校方承諾盡快改善校內購物條件，延長學生用餐和洗澡的服務時間，並處理胡亂漲價行為。但學生仍不滿校方態度敷衍，要求直接解封。

法廣網報導，中國教育部和國家衛生委員會日前發文建議所有高校學生留在校園內，以避免新冠病毒再度傳播。

「把學生關在校園，這並不能有助於遏制病毒」一名在北京就讀法律的朱姓大學生這樣說。他在9月12日進校園，已被關了一個多星期，不允許外出，「但食堂員工可以進出、校園內的居民，送貨人員和訪客也可以視需要進出，就是學生不行」。

據中國新聞周刊的一項調查中，93％的受訪者表示不理解在放開其他人員行動限制後為何要獨限制學生。一些學生也對重複不斷的健康檢測感到疲勞不堪。