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時速逾160公里 大陸最快地鐵廣州亮相
廣州地鐵18、22號線首列車25日交付，整列車採用8節編組D型車，在外觀設計、技術方案及創新方面等均是大陸國產最先進列車，時速超過160公里，並率先引進基於大數據和雲計算的車輛檢修智能運維繫統。
廣州地鐵集團有關負責人表示，18、22號線是廣州首條時速160公里的市域快線，建成後從南沙自貿區25分鐘可抵廣州南站、30分鐘到達廣州東站，未來還將延伸至珠海、中山、東莞等城市。
據香港文匯網報導，廣州地鐵18、22號線首列車由中車株洲電力機車公司製造，是廣州地鐵史上乃至粵港澳大灣區首部時速160公里的地鐵列車。列車以「灣區藍」、「琥珀金」為主色調，外形採富有張力的「飛翼」造型，展示出極致的速度感。
該車型還借鑒動車組及地鐵技術平台，具有速度等級高、載客量大、快速起停、快速乘降等特點，開通後可採用站站停與大站直達相結合的運營模式，滿足都市生活圈的出行需求。
廣州地鐵集團有關負責人表示，18和22號線全長超過90公里，建成後將連通廣州主要樞紐，未來還將延伸至珠海、中山、東莞等城市，對支持南沙自貿區國家戰略，推進粵港澳大灣區一體化發展進程具有重要意義。
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