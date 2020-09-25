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國航福州飛成都班機傳出乘客輕生 客機曾備降長沙

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
9月23日執飛CA4230航班的國航客機B-305G 。（騰訊新聞網）
9月23日執飛CA4230航班的國航客機B-305G 。（騰訊新聞網）

「十一」將近，旅客回流，大陸各家航空公司載客率都恢復到八九成。但23日國航福州飛成都班機上卻傳出有乘客輕生身亡，客機為此緊急備降長沙

據《上游新聞》報導，9月23日，由福建福州長樂國際機場飛往成都雙流國際機場的CA4230班機，在飛行途中客艙中出現緊急情况，班機於當晚21點29分備降長沙黃花機場，一名旅客輕生，經緊急搶救送到長沙當地醫院後死亡。

報導稱，24日起，就有自稱乘坐了9月23日國航福州飛往成都CA4230班機的乘客表示，飛機進入巡航高度後，機艙內出現緊急情况，當班機組立即參與到特情處置中，機上有醫務人員也加入到了搶救乘客的隊伍中，「期間半小時內，飛機從10,500米高度急速下降後備降在長沙機場」。

 旅遊資訊軟體「航旅縱橫」的旅客點評欄目中，也有乘坐了當次班機的旅客留言表示，「為空乘及所有機組人員點讚，出現突發事件，反應迅速，冷靜處理突發事件」。

經査詢中國國際航空官方資料顯示，9月23日的國航CA4230班機晚間8點10分從福州長樂國際機場起飛，晚間9點29分備降長沙黃花機場，9月24日凌晨零時27分再次從長沙機場起飛，並於凌晨1時57分在原定目的地成都雙流機場落地。

民航資訊系統的資料則顯示，CA4230班機20時36分開始平飛之後，21時14分開始從7,025公尺的巡航高度下降，並於21時29分計畫外備降長沙機場。

9月25日，長沙黃花機場醫療急救中心證實，他們為23日當晚備降的國航CA4230班機提供了緊急醫療救援服務，「這名旅客後來被送到了長沙市第八人民醫院」。黃花機場附近的長沙市第八醫院急診科工作人員證實，該名送醫旅客最後不治身亡，現時家屬尚未前往該院認領遺體。

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