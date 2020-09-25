「性侵是因長相漂亮」 中國美術學院新生手冊挨批

被性侵是受害者的錯？中國美術學院2020《新生安全知識手冊》中一段關於性侵害的說明文字近日在網路上引發爭議，該手冊稱受害者是因為「注重打扮、長相漂亮、處事輕浮、膽小懦弱」等原因，才「讓人抓住把柄」。對此，中國美術學院雖承認在編寫過程中可能考慮不足，但仍強調是從過去處理過的案子的「總結」。

據澎湃新聞報導，一份中國美術學院2020《新生安全知識手冊》的翻拍照片在網路上流傳，內容用條列式的方式寫道：「性侵害產生的因素：1. 女生自身的內在因素：注重打扮，一味追求物質享受；長相漂亮，處事輕浮；膽小懦弱，無力自衛；懷有隱私，讓人抓住把柄；少與外界交往，孤立無援；意志薄弱，難拒誘惑；自我防範意識差」。第2點則稱性侵害容易發生在夜晚和夏季，第3點則指容易發生的地點是禮堂、教室、實驗室等「公共場所」。

加害人都沒錯？校方：編寫時沒考慮到

手冊內容立刻引發網民批評，認為怎麼全都是女生的錯，卻忽略男性或加害人才是真正的犯人？對此，中國美術學院保衛處相關負責人回應稱，該手冊是中國美術學院校園安全處在今年暑假編寫的，只對內發布而不對外發布，並不是歧視女性，是善意的提醒。

該負責人說，「不是一定就是這些因素，只是這些因素比較普遍」，他還稱網友斷章取義，稱「長相漂亮，處事輕浮」這句不是說長得漂亮有問題，重點是「處事輕浮」，「才容易讓別人鑽空子」。

至於加害者或男性為何不在性侵害的因素裡，該負責人說，在編書中沒有考慮到這一點，後續會在新生安全防範課程中展開說明。