「喜歡和我接吻嗎」 1級演員田蕤涉猥褻女後輩

國家一級演員田蕤傳出涉嫌趁女後輩酒醉時猥褻對方，已被警方立案逮捕。受害者表示，根據田蕤一系列舉動，懷疑他不是初犯，希望有更多曾被田蕤性侵害的受害人和她聯繫。受理案件的上海松江分局則表示目前不便回應。

據紅星新聞報導，田蕤是話劇界的知名演員，曾獲第22屆上海白玉蘭戲劇表演藝術獎主角獎等獎項，現任上海話劇藝術中心導演兼演員，曾在受害女子的母校上海戲劇學院教書。

在話劇業界工作的受害者A女士說，事情發生在8月31日，當天她與另一位想邀請田蕤演出的女校友一同前往田蕤家吃晚飯，席間她不勝酒力，「喝多了我就趴在桌子上睡了」。後來依稀記得被女校友和田蕤兩人扶到沙發上休息。

「不知道什麼時候，田老師突然出現在我面前，問我想不想簽公司、當演員，我說我沒有想過，然後突然的，一切就發生了。」A女士回憶說，由於一切發生的太過突然，她當時大腦一片空白，只是不斷流淚和本能地反抗。受害女子稱，在事發後的這天晚上，田蕤在微信上問A女士：「你喜歡我嗎？」

根據事發後A女士與田蕤的通話錄音，A女士哭著回答「我和您那天才第一次見面，我對您怎麼可能有男女的喜歡？」田蕤仍追問「妳喜歡和我接吻嗎？」A女士回答「不知道」，田蕤接著說：「這也算是一種答案。」

至於31日晚上究竟發生了什麼事，報導引述A女士9月3日曾在回覆田蕤的微信中表示：「一閉上眼睛全是您趴在我身上的畫面，我哭醒好幾回，我已經失去睡眠了……我從那天晚上開始一直到現在，一次又一次的經歷著死亡……在我打這些字的時候我的整個身體都在發抖，我現在看到您聽到您聲音我就害怕……」。

在這條信息發出後，受害女子稱，田蕤曾給自己撥打微信電話，被她掛斷。後來田蕤對她說：「初次見面就搞成這樣，實在不知道該說點什麼……大家都喝了點酒，雖然沒喝多，但也也不是啥光彩的事，你要是同意，我們聊一聊。終會找到辦法的。」

A女士說，在話劇圈子裡，田蕤是一線「大腕」，在她心中是令人尊敬的前輩，沒想到卻發生這種事，她也因此罹患抑鬱症，在9月初選擇報警。

報導稱，一份上海市公安局松江分局的立案告知書顯示，A女士於9月2日反映的猥褻一案，已決定立案。A女士23日時稱，上海警方已經正式逮捕田蕤。

不過，上海話劇藝術中心一名負責演員宣傳的工作人員表示，尚未接到警方通知，單位正在核查相關情況。目前也尚未獲得田蕤的回應。