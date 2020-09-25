「一年還債4億」羅永浩光速靠這招 1場賺3600萬

「一年還債4億」聽在許多人耳裡覺得不可思議，但羅永浩聲稱他做到了。其實羅永浩多次歷經人生大起大落，創業和還債債之路可謂充滿艱辛，但他仍堅持還完全部債務，「羅永浩版真還傳」究竟是怎麼做到的？

36氪引述微信公眾號「Tech星球」報導，為還清債務，羅永浩承接了不少業務，先是參與創辦小野電子菸，加盟了生物技術公司Sharklet，還代言遊戲、參加綜藝節目等，不過讓他快速進帳的行業是直播帶貨，自今年4月加入以來，羅永浩成功從「第一網紅」轉型為抖音「帶貨一哥」，帶貨成績僅次於薇婭、李佳琪、辛巴。

羅永浩今年3月宣布抖音是其獨家直播帶貨平台，據了解，羅永浩與抖音平台簽約費是6000萬元，4月1日羅永浩的直播首秀中，累計觀看人數超過4800萬，支付交易總額超過1.1億元，創下抖音平台最高帶貨紀錄。直播結束時，羅永浩光直播打賞就收到了363萬元，粉絲增加200萬。8月7日晚的抖音直播間成交額更突破2億，刷新了自己的直播首秀紀錄。

報導稱，羅永浩直播首秀的坑位費是60萬元，遠高於薇婭和李佳琦，以首場直播共22款產品計算，羅永浩在直播前就已進帳1200多萬元。直播3個多小時，抖音音浪3800萬，相當於賺到打賞380多萬元。而首秀的佣金估算約為2200萬。保守估計，一場直播下來，羅永浩能賺約3600萬元。

據粗略統計，4到6月，羅永浩共進行13場直播帶貨，以每場60萬元坑位費、帶貨30家商品估算，羅永浩在直播前就拿到了2.34億元坑位費。以此估算，羅永浩開播至今，光坑位費就拿到了4億多元；佣金費部分，以20%佣金費率計算，羅永浩至光佣金費就拿到了2.08億。估計開播至今，羅永浩的簽約費、坑位費、佣金費總計高達6.94億元。

紅星新聞報導，羅永浩曾說，6億債務中，有3億左右在2019年11月前已還清，這表示從2019年11月至今，羅永浩及錘子科技大約還了約1億元債務。其中主要還債的收入來源應是直播帶貨，另有代言、跑活動收入等。目前，羅永浩又在淘寶上開設了「 交個朋友專屬店」，註冊「老羅嚴選」商標，繼續擴展他的商業版圖並還清他的債務。