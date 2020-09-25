大陸驚傳有乘客在機上洗手間輕生 不幸身亡

據大陸多家媒體報導，9月23日，一架由福建福州長樂國際機場飛往成都雙流國際機場的CA4230航班，飛行途中傳出有乘客在機上洗手間內輕生。航班於當晚21點29分緊急降落長沙黃花機場，但該名旅客經送醫搶救仍不幸身亡。

據重慶日報集團旗下新媒體《上游新聞》與上海《澎湃新聞》報導，有自稱乘坐23日中國國際航空福州飛往成都CA4230航班的乘客表示，當天飛機在進入巡航高度後，機艙內就出現緊急情況，機組員立即展開緊急處置，機上有醫務人員也加入搶救，「期間半小時內，飛機從1萬500米高度急速下降後備降在長沙機場」。

上游新聞查詢中國國際航空官方數據顯示，9月23日的國航CA4230航班於晚間8時10分從福州長樂國際機場起飛，當晚9時29分降落長沙黃花機場，至24日零時27分才又從長沙起飛，並於凌晨1點57分飛抵原定目的地成都雙流機場。

報導稱，長沙黃花機場醫療急救中心25日也證實，23日當晚曾為國航CA4230航班提供緊急醫療救援服務。黃花機場附近的長沙市第八醫院急診科人員稱，這名旅客後來被送到長沙市第八人民醫院，但最後仍不治身亡，家屬尚未前往該院認領遺體。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )