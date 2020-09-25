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男不到180公分感自卑 做「斷骨增高」致嚴重感染恐終身殘廢

香港01 / 李福源／報導
進行斷骨增高手術時，醫生會鋸斷骨頭，強行將腿拉長。（Youtube影片截圖/示意圖）
進行斷骨增高手術時，醫生會鋸斷骨頭，強行將腿拉長。（Youtube影片截圖/示意圖）

江蘇省淮安市一名22歲男子因身高不足1.8米而自卑，於是到國外接受斷骨增高手術，惟術後產生嚴重副作用，雙腿嚴重感染以致幾乎無法行走，近日到淮安市第二人民醫院求診，醫生指他很可能終身殘廢。

檢查證實該名青年腿上的外固定支架釘道受嚴重感染，進一步引起骨髓炎，且很可能會終身殘廢，骨科主診醫生王磊說，是次增高手術對男事主而言「就是失敗了，不但身體上帶來巨大痛苦，經濟上也出現很大的負擔」。

王磊指出，斷骨增高手術的治療周期非常長，「往往需要數年，另外一個患者要經過幾次手術，手術的風險不可不防，可能會出現感染或血栓。對於正常人來說，僅為了長高做斷骨增高手術，付出的代價相當不值得，因為人為打斷骨頭再延伸，即使成功也可能留下後遺症，別為幾厘米的身高犯下不可挽回的錯誤。」

不少網民留言形容事件令人遺憾，「為了長高幾厘米，活生生的把自己的雙腿打斷，何必呢」、「用身高來評價一個人，是最愚蠢和膚淺的行為。高矮自有天定，每個人都是獨立個體」、「這小哥看錯醫生了，應該去看心理醫生」。

手術4項風險難以避免

有專家指出，斷骨增高手術最早是運用於治療小兒麻痺後遺症、天生或因事故導致兩腿長短不一的人士，醫生會將腿骨鋸斷，強行拉長，從而刺激腿部的神經、血管、肌肉、皮膚亦拉長，達到增高目的。

另外，斷骨增高手術有4項難以避免的風險，第一是，由於外固定增高所用的鋼針導致感染，引發骨髓炎，從而變成殘廢；第二是，手術後通常會以每天0.5毫米至1毫米的速度將肢體緩慢地延長，但有可能會出現肢體延長過快，導致腿部神經、血管、肌肉等供血不足而壞死，甚至造成截肢或癱瘓等嚴重後果；第三是，如果手術前沒有做好檢查，有骨不連或再生障礙性貧血的患者，後果不堪設想；最後是，如果手術後沒有進行康復鍛煉，而手術增高所導致的膝關節壓力卻增大，也可能造成膝關節僵硬甚至殘廢。

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文章授權轉載自《香港01》

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