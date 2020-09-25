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海南推郵輪海上遊 發首張許可證

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

海南郵輪港口海上遊航線試點迎來新突破。9月23日，海南省交通運輸廳聯合三亞市政府，與星旅遠洋國際郵輪有限公司簽署協議，並向該企業發出首張郵輪港口海上遊航線試點經營許可證。　　

中新社報導，海上遊航線是指從海南三亞、海口郵輪港出發，在包括南海之內的海南省水域範圍內航行，並返回原始發港口，期間不再停靠其他港口的航線。該航線試點提供了一種全新的郵輪航線產品，即無目的地式海上酒店、海上漫遊、海洋文化體驗、主題郵輪假日體驗等旅遊產品。　　

根據三方簽署的「2020—2021年度郵輪產業發展合作協議」，由中國旅遊集團和中國遠洋海運集團共同出資設立的星旅郵輪公司將攜旗下「鼓浪嶼」號郵輪，運營以三亞鳳凰島國際郵輪港為母港的海上遊和國際郵輪航線。　　

星旅遠洋國際郵輪有限公司總經理黎明說，將藉助海南得天獨厚的區位、氣候和旅遊資源優勢，初期開展無目的地海上遊，融合當地特色打造「海上嘉年華」度假產品。在疫情防控條件允許後，適時推動境外遊航線復航，打造國際精品遊產品，通過以航線運營為切入點，帶動當地旅遊消費、物供和船舶維保、郵輪港口等協同發展。　　

海南郵輪產業發展較早，自2009年起開展郵輪運輸，是中國第一個擁有專業化郵輪港口的省份。不過隨著上海、青島、廈門、深圳等地郵輪港口的建成，海南郵輪產業被迅速趕上。2012年末上海郵輪旅客人次是海南的2.8倍，2018年已擴大到39.8倍。2018年上海占據全國67%的郵輪客源地市場，海南則僅占1.2%。2019年海南郵輪到港艘次僅為4艘次，遊客人數僅6435人次。

受新冠肺炎疫情影響，中國國內所有郵輪航線停航至今。鄧小剛透露，隨著海南疫情防控形勢總體向好發展，預計今年10月底三亞往返西沙航線將率先復航。

郵輪 航線 疫情

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