太原晉商博物館 一窺晉商全貌

中國近代思想家梁啟超曾說過一段話：「鄙人在海外十餘年，對於外人批評中國商業能力，常常無詞答對。唯獨對有長久歷史、有基礎，能繼續發達的山西商人，常常自誇於世界人之前。」晉商的魄力、胸襟、精神，晉商的經營，至今仍被津津樂道。太原晉商博物館，位於太原市中心，是以傳統晉商會館之形貌，展陳晉商歷史與精神的仿古建築群。館藏小到算盤、印戳，大到器具、車輛，輔以現代科技，讓參觀者近距離感受晉商文化。

博物館主題展覽「人文晉商」，由序廳「晉商之路」以及「晉商溯源」、「晉商歷史」、「晉商金融」、「晉商精神」、「晉商文化」五個歷史文化專題構成，以時間為線索，讓遊客對晉商起源、發展、鼎盛有直觀了解。

明代偏廂車，是明代長城守軍兵種「車營」的重要裝備。圖／本報山西太原傳真

鎮館之寶是「船幫條規」。晉商歷史部分展出的清至民國船幫條規長62.3公分，寬12.7公分，是晉商船幫存在的有力佐證。手冊是經摺裝巾箱本，木版刻印，與一般書籍的區別是沒有用墨刷印，而是用藍色顏料刷印的。另有少部分內容是用墨筆填寫，手寫的部分很容易區分，記載了引進、本命、傳道三幫九代九個人的姓名、籍貫和職業，船隻旗號，三祖訓誡，十大幫規等內容。

館藏重要文物有明代偏廂車。「偏廂車」是隆慶、萬曆年間，曾擔任總理練兵事務、長城薊鎮總兵的戚繼光創製。後來，這種能戰能守的戰車，又被其他長城軍鎮所仿製。偏廂車既可載砲，機動打擊來犯強敵，又可排列成圍城，阻擋騎兵的凌厲進攻，是明代長城守軍兵種「車營」的重要裝備。

清光緒年解州《發官鹽票》，材質為薄宣紙，質地柔韌，色微泛黃，保存完好，字跡清晰工整，為行書填制，折射和反映了當時山西運城鹽池的官鹽生產、運銷與管理的歷史。

賬局是主要針對商戶放貸的金融業，中國第一家賬局祥發永，是山西汾陽商人王庭榮於乾隆初年在張家口創立的。清代方便工商業資金周轉的賬局、賬莊發展很快。咸豐三年（1853年），僅京城賬局就有268家，其中晉商開設的有210家。賬局放賬借券，是賬局放賬時與借賬商號共立的借款憑據。

此外，館藏文物還有《漢口山陝會館志》，晉商腳單及印版，以及《漢蒙辭典》的手抄本，是蒙古族地區貿易的晉商所必備的語言工具書。（系列完）