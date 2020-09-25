昆明最長地鐵 4號線通車

雲南省昆明市第5條地鐵23日開通，這條4號線是雲南軌道交通建設、通車運營里程最長的線路，與此前各條線路交錯成網，開啟昆明地鐵的路網時代。

中新社報導，昆明地鐵4號線起於昆明主城西北部的金川路站，貫穿五華、高新、盤龍、官渡、經開、呈貢6區，終到呈貢新區的昆明南火車站，線路全長43.42公里，共設車站29座，可與已開通的1、2、3、6號線實現換乘，遠期規劃還將有10座車站可換乘，屆時，將成為昆明地鐵網運載人數最多、換乘站最多的線路。

此外，昆明4號線是昆明首條運用接觸軌可視化接地系統的地鐵線路，該系統由可視化接地裝置、站級主機和中央級主機組成。

業內人士表示，昆明4號線的開通，將昆明國家高新技術產業開發區、主城中心區、國家經濟技術開發區等區域有效連接在一起，在實現昆明軌道交通網絡化運營的同時，對改善昆明主城及新城的交通擁堵、疏散昆明南高鐵站客流、方便市民出行等方面均具有重要作用。